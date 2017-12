Quinzena dos Realizadores de Cannes também abraça o Brasil

Tem mais DNA brasileiro no Festival de Cannes 2016 (11 a 22 de maio), agora pela Quinzena dos Realizadores, mostra paralela à disputa pela Palma de Ouro, que abriu espaço para o país no curta Abigail, de Isabel Penoni e Valentina Homem. A produção, de tintas documentais, aborda uma mãe de santo radicada no bairro carioca de Campo Grande que, quando mais jovem, lutou ao lado do marido, um sertanista, pelo bem-estar dos índios. Vale assinalar a presença de medalhões na seleta de longas do evento, entre eles o americano Paul Schrader, de volta com o thriller Dog Eat Dog (com Nicolas Cage), e o chileno Alejandro Jodorowsky, que promete mais um ensaio metafísico em Poesía Sin Fin. Também do Chile, Pablo Larraín, darling internacional conhecido por sucessos como No (2013), exibe pela Quinzena seu inédito Neruda, com Gael García Bernal. Da Itália vem novidade do veterano Marco Bellocchio (de Vincere): o drama Fai Bei Sogni.



LONGAS-METRAGENS

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Divines, de Houda Benyamina

Dog Eat Dog, de Paul Schrader

L’Économie du couple, de Joachim Lafosse

Fai Bei Sogni, de Marco Bellocchio

Fiore, de Claudio Giovannesi

L’Effet aquatique, de Sólveig Anspach

La Pazza Gioia, de Paolo Virzì

Les Vies de Thérèse, de Sébastien Lifshitz

Ma vie de courgette, de Claude Barras

Mean Dreams, de Nathan Morlando

Mercenaire, de Sacha Wolff

Neruda, de Pablo Larraín

Poesía Sin Fin, de Alejandro Jodorowsky

Raman Raghav 2.0, de Anurag Kashyap

Risk, de Laura Poitras

Tour de France, de Rachid Djaïdani

Two Lovers and a Bear, de Kim Nguyen

Wolf and Sheep, de Shahrbanoo Sadat

CURTAS-METRAGENS

Abigail, de Isabel Penoni e Valentina Homem;

Chasse Royale, de Lise Akoka e Romane Gueret;

Decorado, de Alberto Vazquezn;

Habat Shel Hakala, de Tamar Rudoy;

Happy End, de Jan Saska;

Hitchhiker, de Jero Yun;

Import, de Ena Sendijarevic;

Kindil el Bahr, de Damien Ounouri;

Léthé, de Dea Kulumbegashvili;

Listening to Beethoven, de Garri Bardine;

Zvir, de Miroslav Sikavica