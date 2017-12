Projeto ‘Cinema no Rio’ chega à 11ª edição fazendo do Velho Chico um templo para o audiovisual

RODRIGO FONSECA

É difícil pensar um título mais coerente para a proposta de inclusão do projeto Cinema no Rio São Francisco do que O Último Cine Drive-In (2014), um dos filmes nacionais mais comoventes desta década, cujo tema é a erosão do circuito exibidor. Dirigida com vigor por Iberê Carvalho, a produção é um dos nove filmes convocados pela direção do evento, que encerra neste domingo sua 11ª edição, fazendo jus, uma vez mais, à sua vocação de formar olhares, percorrendo um perímetro de dez cidades. A exemplo do que ocorreu no ano passado, o trajeto será feito por terra, por conta das atuais limitações de navegabilidade do Velho Chico, no trecho entre as cidades de Manga e Pirapora. Mas ao contrário dos outros anos, a caravana vai subir, ao invés de descer o rio, partindo da fronteira de Minas com a Bahia em direção à sua nascente. Nesta etapa, o Cinema no Rio vai passar pelas localidades de Manga, Matias Cardoso, Itacarambi, Januária, Pedras de Maria da Cruz, São Francisco, São Romão, Ponto Chique, Ibiaí e Pirapora. Longas-metragens marcados pela euforia como A Luneta do Tempo, de Alceu Valença, e O Bem Amado, de Guel Arraes, integram o menu desta mostra fluvial.