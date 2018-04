Paul Dano abre a Semana da Crítica

Rodrigo Fonseca

Presidido pelo cineasta dinamarquês Joaquim Trier (de Thelma), o júri da seleção competitiva da 57ª Semaine de la Critique, do Festival de Cannes 71 (8 a 19 de maio) vai respirar os ares trágicos da estreia do ator americano Paul Dano como diretor antes de iniciar seus trabalhos. Centrado na degradação de uma família americana nos anos 1960, Wildlife, o primeiro filme do talentoso irmão da Pequena Miss Sunshine como diretor vai abrir a Semana no dia 9, em sessão hors-concours. Carey Mulligan e Jake Gyllenhaal são os astros do longa-metragem, projetado antes em Sundance. A Semana – que em 2017 revelou o biopic carioca Gabriel e a Montanha – este ano põe em concurso uma coprodução entre Brasil e Portugal: Diamantino, de Gabriel Abrantes e Daniel Schmidt. A produção de encerramento será Guy (França), de Alex Lutz.

Confira a lista de concorrentes:

CHRIS THE SWISS Anja Kofmel

DIAMANTINO Gabriel Abrantes & Daniel Schmidt

EGY NAP (UN JOUR) Zsófia Szilágyi

FUGA (FUGUE) Agnieszka Smoczyńska

KONA FER Í STRÍÐ (WOMAN AT WAR) Benedikt Erlingsson

SAUVAGE Camille Vidal-Naquet

SIR (MONSIEUR) Rohena Gera

Nesta terça serão anunciados os filmes da Quinzena dos Realizadores, que deve ter nomes brasileiros (Gabriel Mascaro, Andrucha Waddington, Fellipe Gamarano Barbosa) em seu rol de atrações.

Todos lo Saben, do iraniano Asghar Farhadi, será o filme de abertura da luta pela Palma este ano, com Cate Blanchett presidindo o júri.