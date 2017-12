Para ler Os Trapalhões

De 1978 a 1991, Didi, Dedé, Mussum e Zacarias apareceram na telona juntos, como um quarteto, à frente de 21 longas-metragens, num dos mais invejáveis montantes de arrecadação de toda a história do audiovisual brasileiro, que é passado em revista no livro O Cinema dos Trapalhões – Por Quem Fez e Por Quem Viu, com lançamento esta semana em todo o país. O autor Rafael Spaca estará nesta segunda-feira, às 19h, na Blooks Livraria, no Espaço Itaú (o ex Arteplex), em Botafogo, em sessão de autógrafos. O texto faz um estudo de caso do fenômeno midiático que o grupo foi e analisa como seus filmes influenciaram a cadeia da cultura em diferentes latitudes, inspirando a criação de produtos distintos.

“O livro é composto de 132 entrevistas e/ou depoimentos, todos eles reveladores a respeito do quarteto. Até mesmo Renato Aragão e Dedé Santana, que sempre estão concedendo entrevistas na mídia, fazem revelações surpreendentes”, atiça Spaca.

Mas tem novidades de Didi vindo aí. Imortalizado no cinema graças a uma versão de carne e osso com Renato Aragão e Os Trapalhões, de 1981, o espetáculo musical Os Saltimbancos, de Sergio Bardotti e música de Luis Enríquez Bacalov, com versão brasileira e canções adicionais de Chico Buarque, vai voltar às telas nacionais, agora como animação. Previsto para 2018, pela complexidade visual exigida para animar as aventuras de quatro animais cantores, o projeto reúne os produtores Joana Mariani (diretora do doc Marias) e Diler Trindade (responsável por sucessos dos anos 2000 como Maria, a Mãe do Filho de Deus) e será roteirizado pelo diretor João Falcão (A Máquina). Antes, Dedé será visto em O Shaolim do Sertão, de Halder Gomes.