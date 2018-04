Panorama de Berlim bota as manguinhas pra fora

Enquanto o mundo voltava seus olhos para a estreia do magistral Star Wars – Episódio VII – O Despertar da Força, o 66º Festival de Berlim surfou nas ondas da cinefilia e deu à luz parte da lista dos títulos da seção Panorama de sua edição 2016, a se realizar de 11 a 21 de fevereiro na capital alemã. Saca só a oferta:

Panorama 2016

Já, Olga Hepnarová (I, Olga Hepnarová) – Czech Republic / Poland / Slowak Republic / France

By Tomáš Weinreb, Petr Kazda

With Michalina Olszanska, Marta Mazurek, Ondrej Malý

World premiere

Junction 48 – Israel / Germany / USA

By Udi Aloni

With Tamer Nafar, Samar Qupty, Salwa Nakkara, Sameh Zakout, Ayed Fadel

World premiere

Les Premiers, les Derniers (The First, the Last) – France / Belgium

By Bouli Lanners

With Albert Dupontel, Bouli Lanners, Suzanne Clément, Michael Lonsdale, David Murgia

International premiere

Maggie’s Plan – USA

By Rebecca Miller

With Greta Gerwig, Ethan Hawke, Julianne Moore, Bill Hader, Maya Rudolph

European premiere

Nakom – Ghana / USA

By Kelly Daniela Norris, TW Pittman

With Jacob Ayanaba, Grace Ayariga, Abdul Aziz, Justina Kulidu, Shetu Musah, Esther Issaka, Thomas Kulidu, James Azudago, Felicia Awinbe, Sumaila Ndaago

World premiere

Remainder – United Kingdom / Germany

By Omer Fast

With Tom Sturridge, Cush Jumbo, Ed Speleers, Arsher Ali, Shaun Prendergast

International premiere

S one strane (On the Other Side) – Croatia / Serbia

By Zrinko Ogresta

With Ksenija Marinković, Lazar Ristovski

World premiere

Starve Your Dog – Morocco

By Hicham Lasri

With Jirari Ben Aissa, Latifa Ahrrare, Fehd Benchemsi

European premiere

Sufat Chol (Sand Storm) – Israel

By Elite Zexer

With Lamis Ammar, Ruba Blal-Asfour, Haitham Omari, Khadija Alakel, Jalal Masarwa

European premiere – debut feature film

Théo et Hugo dans le même bateau (Paris 05:59) – France

By Olivier Ducastel, Jacques Martineau

With Geoffrey Couët, François Nambot

World premiere

The Ones Below – United Kingdom

By David Farr

With Clémence Poésy, David Morrissey, Stephen Campbell Moore, Laura Birn

European premiere – debut feature film

War on Everyone – United Kingdom

By John Michael McDonagh

With Michael Peña, Alexander Skarsgård, Theo James

World premiere

Panorama Dokumente

Don’t Blink – Robert Frank – USA / France

By Laura Israel

International premiere

Hotel Dallas – Romania / USA

By Livia Ungur, Sherng-Lee Huang

With Patrick Duffy

World premiere – debut feature film

Teddy30

1 Berlin Harlem – Germany (Federal Republic), 1974

By Lothar Lambert, Wolfram Zobus

Anders als die Andern (Different from the Others) – Germany, 1919

By Richard Oswald

Before Stonewall – USA, 1984

By Greta Schiller, Robert Rosenberg

Info-Schau (former title of Panorama) 1985

Die Betörung der Blauen Matrosen (The Enchantment of the Blue Sailors) – Germany (Federal Republic), 1975

By Ulrike Ottinger

Die Wiese der Sachen (The Meadow of Things) – Germany (Federal Republic), 1974-1987

By Heinz Emigholz

Panorama / Teddy Award winner 1988

Gendernauts – Eine Reise durch die Geschlechter (Gendernauts – A Journey Through Shifting Identities) – Germany, 1999

By Monika Treut

Panorama / Teddy Award winner 1999

I Shot Andy Warhol – USA, 1996

By Mary Harron

Je, tu, il, elle (I, You, He, She) – France / Belgium, 1974

By Chantal Akerman

Looking for Langston – United Kingdom, 1989

By Isaac Julien

Panorama / Teddy Award winner 1989

Machboim (Hide and Seek) – Israel, 1979

By Dan Wolman

Info-Schau (former title of Panorama)1980

Marble Ass – Federal Republic of Yugoslavia, 1995

By Želimir Žilnik

Panorama / Teddy Award winner1995

Nitrate Kisses – USA, 1992

By Barbara Hammer

Forum 1993

The Watermelon Woman – USA, 1996

By Cheryl Dunye

Panorama / Teddy Award winner 1996

Tongues Untied – USA, 1989

By Marlon Riggs

Panorama / Teddy Award winner 1990

Toute une nuit (A Whole Night) – France / Belgium, 1982

By Chantal Akerman

Info-Schau (former title of Panorama) 1983

Tras el cristal (In a Glass Cage) – Spain, 1987

By Agustí Vilaronga