Ozon excita Cannes às vésperas de o festival começar

RODRIGO FONSECA

Cannes parece pelada sem os habituais cartazes tamanho GG usados pelas corporações de Hollywood para promover seus blockbusters: este ano, em que o festival vai de 17 a 28 de maio, apenas o Homem-Aranha gastou verba para se badalar na cidade, atraindo atenções para o novo Peter Parker: o ator Tom Holland. Mas tem um dos 19 concorrentes à Palma de Ouro – cuja disputa começa amanhã, depois da projeção hors-concours de Les Fantômes d’Ismaël, de Arnaud Desplechin – que arrumou recursos para um reclame pulicitario dos mais ferozes: L’Amant Double, um thriller do campeão de bilheteria François Ozon (Oito Mulheres). Uma foto de um casal nu, atribuído ao longa-metragem deste artesão parisiense especialista em questões de gênero, vem causando barulho na imprensa local: de um lado vem a beldade Marine Vacth e, do outro, o muso dos irmãos Dardenne, o galã (e excelente ator) belga Jérémie Renier. Na trama (ou no pouco que dela se sabe), ele é um analista que tem um caso com sua analisanda e eese envolvimento vai causar faíscas incendiarias. Tem cartaz do filme pela Croisette toda. Sua onipresença demonstra o respeito de que o cineasta goza na França, onde é um blockbuster.

Este ano, Thierry Frémaux, curador do evento, montou uma seleção instigante pra brigar com Ozon, na qual entram em campo estandartes autorais dos anos 1970 e 80 como Jacques Doillon, indicado por Rodin, com o sempre vulcânico Vincent Lindon. E tem também os darlings dos anos 2000, como o teuto-turco Fatih Akin, que vai concorrer com In The Fade. No menu cannoise de 2017 cabem ainda crias queridas da casa, como Yorgos Lanthimos, aclamado e premiado por lá em 2015 com O Lagosta, que regressa agora com The Killing of a Sacred Dear. Também foi Cannes que consagrou Sofia Coppola mundialmente com As Virgens Suicidas, lá em 1999. E ela volta agora com The Beguilded, traduzido como O Estranho Que Nós Amamos, mesmo nome do filme de Don Siegel de 1971 do qual é irmão – ambos nascem do mesmo livro. Num clima de sensualidade, com ecos de western, esta produção põe Colin Farrell em meio a uma casa de mulheres que desejam algo mais do que seu amor. Entre elas estão Kirsten Dunst, Elle Fanning e Nicole Kidman.

Ganhador de duas Palmas douradas, uma em 2009 com A Fita Branca, e outra em 2012, com Amor, Haneke volta a Cannes com fôlego para se tornar o único diretor do mundo a receber o prêmio maior do festival por três vezes com Happy-End, falando de refugiados políticos. Concorrem com ele cineastas de respeito como a escocesa Lynne Ramsai, com o thriller You Were Never Really Here, protagonizado por Joaquin Phoenix; a japonesa Naomi Kawase vem pra jogo com Radiance; o ucraniano Sergey Loznitsa, com A Gentle Creature, baseado na prosa de Fiódor Dostoiévski; e um camarada deste, o russo Andrey Zvyagintsev, com Loveless. Realizador de Força Maior (2014), o sueco Ruben Östlund vai à Palma com The Square, drama com Dominic West.

Uma das mostras paralelas mais disputadas de Cannes, a seção Um Certain Regard vem recheada de exercícios narrativos dirigidos por atores, como o já citado francês Mathieu Almaric (com Barbara, la Chanteuse) e o italiano Sergio Castelitto (com Fortunata). Entraram ainda nesse menu trabalhos inéditos deKyioshi Kurosawa (La Disparition) e Michel Franco (Las Hijas de Abril), além de uma incursão de Taylor Sheridan (roteirista de A Qualquer Custo e Sicário) como realizador: Wind River, com Jon Bernthal, oJusticeiro da série Demolidor. Ali entrou o esperado A Cordilheira, de Santiago Mitre, com o galã argentino Ricardo Darín, o Marcello Mastroianni das Américas. Estão em cena, ao lado dele, atores do Chile (Paulina García, Alfredo Castro), do México (Daniel Giménez Cacho) e do Brasil (Leonardo Franco). Cogita-se ainda uma participação do astro americano Christian Slater numa trama sobre um conclave entre presidentes.

Sempre bem-vindas em Cannes, as HQs terão um lugar garantido em Cannes, levadas pelas mãos de dois mestres da direção autoral. O japonês Takashi Miike assina a adaptação do mangá Blade of the Imortal, de Hiroaki Samura, recheando a tela de samurais sanguinolentos. Já John Cameron Mitchell transformou em longa-metragem o exercício dos gêmeos Gabriel Bá e Fábio Moon com Neil Gaiman: How to Talk to Girls at Parties, com Nicole Kidman.

Do Brasil, temos um curta-metragem na mostra Cinéfondation, Vazio do Lado de Fora, de Eduardo Brandão Pinto, e só um longa-metragem nacional: Gabriel e a Montanha, de Fellipe Gamarano Barbosa, com o ator sempre instigante João Pedro Zappa. Mesmo assim, essa produção não concorre à Palma de Ouro, pois foi alocada na Semana da Crítica, cujo júri é presidido pelo pernambucano Kleber Mendonça Filho, que fez barulho (bom) por aqui, ao protestar em prol de nossa democracia, em 2016, ao exibir Aquarius.

Os competidores pela Palma:

In The Fade, de Fatih Akin

Okja, de Bong Joon-ho

Happy End, de Michael Haneke

Rodin, de Jacques Doillon

Jupiter’s Moon, de Kornél Mondruczó

The Meyerowitz Stories, de Noah Baumbach

O Estranho Que Nós Amamos, de Sofia Coppola

120 Battements Par Minutes, de Robin Campillo

Wonderstruck, de Todd Haynes

Vers La Lumière, de Naomi Kawase

The Square, de Ruben Östlund

A Gentle Creature, de Sergei Loznitsa

Loveless, de Andrei Zvavintsev

Good Time, de Josh e Benny Safdie

You Were Never Really Here, de Lynne Ramsay