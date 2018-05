Os vencedores de Cannes em 2018

Lista de premiados

Palma de Ouro: “Shoplifters”, de Hirokazu Kore-eda

Palma de Ouro Especial: Jean-Luc Godard, por “Le Livre d’Image”

Grand Prix: “BlackKklansman”, por Spike Lee

Documentário: “Samouni Road”, de Stefano Savona

Prêmio Especial do Júri: “Capharnaüm”, de Nadine Labaki

Direção: Pawel Pawlikowski, por “Cold War”

Atriz: Samal Yesyamova, por “Ayka”

Ator: Marcello Fonte, por “Dogman”

Roteiro: Alice Rohrwacher, por “Lazzaro Felice”, empatado com Nader Saeivar e Jafar Panahi, por “3 Faces”

Caméra d’Or (filme de estreia): “Girl”, de Lukas Dhont

Curta-metragem: “All these creatures”, com menção honrosa para “On the border”

Prêmio da Crítica: “Burning”, de Lee Chang-Dong

Prêmio do Júri Ecumênico: “Capharnaüm”, com menção honrosa para “BlackKklansman”