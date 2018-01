Os embalos da era disco ganham tribuna de honra em mostra de cinema

Tá cheio de gente no cinema brasileiro de olho (doido para filmar) em um romance-reportagem indispensável para se entender a realidade da noite carioca dos anos 1970: A Primeira e Única New York City: a Discoteca Que Iniciou a Era Disco no Brasil, de Mario Abbade e Celso Rodrigues Ferreira Junior. Este livraço, sobre a criação da primeira discoteca nacional alinhada com a night fever dos bailarinos de calça boca de sino, deixou em Abbade a centelha para ampliar o estudo daquele período e daquele modismo musical também para o cinema, realizando a mostra Disco Week, centrada neste fim de semana no Rio de Janeiro. O evento une telas da Cinemateca do Museu de Arte Moderna (MAM-RJ) e da rede Cine Joia (em Copacabana e em Jacarepaguá) com cults internacionais. Saem da gaveta pérolas como Até Que Enfim é Sexta-feira (1978), com a cantora Donna Summer, e Sábado Alucinante (1979), filmado por Claudio Cunha com base em um roteiro de Benedito Ruy Barbosa e Carlos Imperial. Amanhã, o Joia da Zona Oeste recebe Os Embalos de Sábado à Noite (1977), com o jovem John Travolta em grande estilo, no papel de Tony Manero. É uma retrospectiva essencial para a compreensão da disco como movimento cultural.

p.s.: Filme obrigatório para se entender os sintomas de exclusão da América Latina, Paulina, de Santiago Mitre, vai ser tema de debate neste sábado, 10h, no Estação Botafogo 1, com a cineasta Katia Lund, a filósofa Marcia tiburi, a roteirista Renata Correa e a gestora cultural Carla Branco.