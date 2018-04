Os Coen vão abrir a Berlinale

Em meio ao treino de aquecimento para a Oscar season, que acaba de começar, o cinema já se revira e retorce entre expectativas e apostas para o 66º Festival de Berlim (11 a 21 de fevereiro), sobretudo depois do anúncio de que os Irmãos Coen serão o abre-alas do evento como Hail, Caesar!, uma comédia sobre os bastidores da Era de Ouro dos estúdios de Hollywood. George Clooney, Scarlett Johansson, Channing Tatum e Ralph Fiennes estão no elenco da produção, que tem em Josh Brolin o cabeça da trupe como mandarim de uma megacorporação cinematográfica na primeira metade do século XX.

“Eu já sou parte da família Coen depois de ter feito Onde os Fracos Não Tem Vez e Bravura indômita com eles, mas é sempre uma surpresa ver eles em ação”, disse Brolin ao P de Pop em Cannes, dando um gostinho do novo longa de Joel e Ethan. “Este é uma balbúrdia só”.

https://www.youtube.com/watch?v=kMqeoW3XRa0

Começam agora as apostas acerca dos potenciais indicados ao Urso de Ouro de 2016, mas já há uma torcida em torno da produção brasileira Redemoinho, de José Luiz Villamarim, baseado na saga literária Inferno Provisório de Luiz Ruffato. Estima-se ainda que Emir Kusturica entrerá em concurso com On The Milky Road e que Spike Lee levará seu musical Chi-Raq à disputa.