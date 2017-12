O vulcão Paula Gaitán

É difícil não evocar o Antonioni de Profissão: Repórter (1975) diante dos planos de uma beleza plástica acachapante de Exilados do Vulcão, produção lançada ontem, quinta-feira, que rendeu à cineasta Paula Gaitán o (merecido) troféu Candango de melhor filme no Festival de Brasília de 2013. A semelhança com o cult estrelado por Jack Nicholson vai além da beleza visual, promovida aqui pela azeitada troca entre a diretora e seu fotógrafo, o peruano Inti Briones: os dois longas-metragens, ambos de veias existencialistas, seguem o recurso dramático de uma investigação sobre busca de identidade em meio a uma jornada “jornalística”. A pauta de ambos: “a jornada de si mesmo”. Aqui, uma jornalista refaz a trajetória afetiva de um ex-amante. Paula conta com a atuação vigorosa de Clara Choveaux para dar pele e carne a dor da personagem numa errância amorosa e sensorial.

“A ideia do exílio nos habita, pois somos exilados muitas vezes no nosso país: somos exilados de nos mesmos, de nossa própria condição humana; somos exilados e errantes, sem destino, sem começo nem fim, perdidos na imensidão do tempo e do espaço, à procura de uma resposta. Somos exilados por opção ou por resistência a uma ordem das coisas, com a qual não compactamos”, poetiza Paula, respeitada já por documentários igualmente viscerais como Diário de Sintra (2008). “A ideia de exílio é algo muito forte hoje em dia por causas políticas de não pertencimento a um espaço geográfico, por conta de ideologias de um país, de um ambiente que nos circunda. A fome e a pobreza também nos levam a uma condição de exílio no nosso próprio país.

Sempre penso na condição humana da solidão e da morte, da memória, como se estivéssemos a errar e nos deslocar à procura de fragmentos de uma memória coletiva e da História, a nossa História, nosso passado, nosso presente e futuro que esta por vir.

Deflagrado a partir da relação da protagonista com seu ex-amante, hoje maculado pela hipótese da morte, Exilados do Vulcão se desenha na tela no tempo da memória, composto por uma interpolação cronológica, pela superposição do passado, do presente e do futuro. Inspirada pelo romance Sobre a Neblina, da escritora mineira Christiane Tassis, a protagonista deste vigoroso ensaio sobre o desterro dirigido por Paula perambula por paisagens e por cidades à procura de vestígios do seu amor. Ela vasculha mundos vazios e sem voz, atrás das pessoas que seu amado conheceu e amou algum dia. Essa mulher deseja perpetuar o amor por esse homem a partir do achado desses vestígios.

“Exilados do Vulcão é, essencialmente, um filme de amor. E, quando falamos de amor, falamos do amor individual, do desejo e também do amor coletivo, de um amor pela humanidade. O ‘vulcão’ no titulo representa as forças ocultas, telúricas, prestes a despertar, adormecidas em um país que tem nas estranhas suas próprias forças que irão se revelar”, diz Paula. “Estamos diante de um momento importante em que essas forças estão em pleno embate, de momentos muito dolorosos. As pessoas estão à procura de uma verdade, de algo que justifique suas vidas. Os movimentos sociais, das minorias, dos índios, dos oprimidos, de mulheres reivindicam espaços diversos na sociedade”.

Com sua potência narrativa de uma poesia contagiante, Exilados do Vulcão consagra a força criativa de Paula como realizadora ao mesmo tempo em que celebra o olhar de Inti Briones, que fotografou o vigoroso Jia Zhang-Ke – O Homem de Fenyiang (2014), de Walter Salles, e uma série de cults latino-americanos.

“O encontro com Inti Briones se deu no Festival Bafici, na Argentina, em 2008, onde eu estava com meu filme Diário de Sintra. Estava vendo um filme do realizador chileno José Luis Torres Leiva chamado El Cielo, la Tierra y la Lluvia, e, no começo, no primeiro plano daquele longa, sem saber o nome de seu diretor de fotografia, pensei: ‘Vou trabalhar ainda com esse fotografo, vou convidá-lo para fazer meu próximo filme que era justamente Exilados do Vulcão’. Logo, foi um caso de amor à primeira vista. Inti Briones é chileno-peruano e eu sou de origem colombiana. Ao trabalharmos juntos, existiu, além de toda a pesquisa minuciosa da linguagem que fizemos ao longo de alguns anos que antecederam a filmagem, em Minas Gerais, uma comunicação muito forte, estética e humana”, explica Paula. “Inti é um humanista, além de ser um grande fotografo. É um homem de uma solidariedade incrível com todos, e, conjuntamente, nós decidimos trabalhar basicamente com a luz natural de Minas, em horários específicos. Realmente, nós não trabalhamos com equipamentos caros: nossa única sofisticação foram as lentes russas que Inti sempre leva consigo. Nós dois optamos por trabalhar com a luz natural da região, como se estivéssemos pensando em pintura, em aquarela, em meios tons, numa imagem luminosa por dentro, que é a um só tempo incandescente e transparente. É como uma imagem espiritual.

Laureado ainda com o troféu Candango de melhor desenho sonoro em Brasília há três anos, Exilados do Vulcão demorou para estrear, mas chegou num momento precioso para o cinema autoral de baixo orçamento e altas ideias no Brasil, ao estar ladeado pelo ferino A Frente Fria Que a Chuva Traz, de Neville d’Almeida. Em breve, vai estar também ao lado de Ralé, de Helena Ignez. É uma temporada de estreias sólidas, que se alimentam do risco.

“Lembro que quando o filme passou no Festival de Brasília, logo depois de sua sessão, muito emocionante, eu saí perambulando pelos corredores, pois estava errante, sem destino, com o coração batendo forte. A primeira pessoa a me abraçar foi (o cineasta brasiliense) Adirley Queiroz, que me disse ‘teu filme é político porque nos transforma pela forma, pela maneira como se libertam os corpos’. Em varias conversas com Adirley (realizador do cultuado Branco Sai, Preto Fica), ele sempre coloca esse estado emancipatório do corpo no cinema. Por isso, não acredito em filme estetizante. Forma e conteúdo se revelam à procura de uma linguagem especifica”, diz a diretora. “Não tenho medo da beleza, pois a beleza esta contida em todas as formas que têm uma verdade. Beleza não é só uma forma bonita, uma aparência: Beleza é um estado de espírito, é a própria liberdade de materializar em imagens e sons una experiência vital”.