‘O Violeiro Fantasma’ é uma das apostas nacionais do Anima Mundi

RODRIGO FONSECA

Realizador do aclamado Faroeste: Um Autêntico Western, o diretor Wesley Rodrigues, de Goiás, tem um filme novo na 25ª edição do Anima Mundi: o curta-metragem O Violeiro Fantasma, que promete ser um dos destaques do evento em 2017. Este ano o mais prestigiado festival de animação da América Latina vai de 18 a 23 de julho em salas do Centro do Rio e de 26 a 30 de julho em São Paulo, com direito a convidados estrangeiros ilustres como o oscarizado cineasta holandês Michael Dudok De Wit (de A Tartaruga Vermelha). Confira a seguir dez das maiores promessas brasileiras para o menu do Anima:

Em Crise, de Amir Admoni;

Macaco Albino: Pimenta, de Roberto Massayoshi Uechi;

Plantae, de Guilherme Gehr;

Sob o Céu da Vida Oceânica, de Quico Meirelles;

Brinquedo Novo, de Rogério Boechat;

Meu Querido Camaleão, de Rodrigo Janz e Marcos Flávio Hinke;

Space Scape, de Bruno Monteiro;

Petals, de João Pedro Oliveira;

Fome, de Rildo Farias de Sousa;

Mundo de Wander, de Lisandro Santos;

…e o supracitado

Faroeste: Um Autêntico Western, o diretor Wesley Rodrigues.