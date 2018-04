O sucessor de Darth Vader

Fica difícil conter as lágrimas frente à excelência de Star Wars – Episódio VII: O Despertar da Força frente ao domínio narrativo nas raias da perfeição que J. J. Abrams desfila, coroando com sinestesia uma trajetória costurada pela TV, com Lost, e, antes, pela telona com Star Trek. Mas um aspecto salta aos olhos, como dúvida e como boa surpresa: quem é Adam Driver, moço por trás da máscara preta de Kylo Ren? Quem é esse ator para quem Abrams confiou a tarefa de ser o novo Darth Vader – tarefa essa executada com louvor. E, se não bastasse ser o vilão do filme mais esperado da década, o rapaz, nascido em San Diego, em 19 de novembro de 1983, ainda integra o elenco do ansiado Silêncio, de Martin Scorsese, ao lado de Liam Neeson e Andrew Garfield. Para saber quem é, confira o saboroso Enquanto Somos Jovens, de Noah Baumbach, no qual ele encarna um jovem vintage que esnobava Bem Stiller. Há um ano, ele ganhou o prêmio de melhor ator em Veneza por Hungry Hearts, do italiano Saverio Costanzo. Driver veio da televisão, onde fez The Usuals, em 2009, e Law & Order, em 2010, antes de assumir the role of Adam Sackler em Girls, de Judd Apatow. Seu cacife alto vem de sua habilidade de construir tipos tridimensionais, assolados pelo fardo da tenra idade, que sufoca a vontade de potência de homem feito. Ela será visto ainda em Midnight Special, de Jeff Nichols, escalado para concorrer ao Urso de Ouro no Festival de Berlim, de 11 a 21 de fevereiro. Até lá, o novo Star Wars terá dado a ele fama e sucesso à altura de seu talento.