O melhor do cinema sueco na telona do Joia

Rodrigo Fonseca

Mais radical reduto de preservação da cultura audiovisual autoral no circuito carioca, o Cine Joia inaugura nesta quinta-feira, em sua sala em Copcabana, uma mostra com o melhor do cinema sueco feito nos últimos cinco anos. Entre as atrações centrais, vale destaque o desempenho da beldade Alicia Vikander (uma atrizes de maior poder de invenção em cena da atualidade) em Hotel Terapêutico (2013). A direção é de Lisa Langseth. Avaliando-se o coletivo dos longas selecionados, encontra-se um painel da vida na Suécia hoje.

O centenário que saiu pela janela e desapareceu

Direção: Felix Herngren, (2013) 112 min

Comédia, classificação 12 anos

O centenário Allan Karlsson sai pela janela e desaparece. Ele começa uma viagem inesperada envolvendo vários assassinatos e uma mala cheia de dinheiro. Logo ele virou toda a nação de ponta-cabeça. Ele, de fato, já tinha alguma experiência nestas questões, uma vez considerando que, anteriormente, ele já tinha feito a mesma coisa com o mundo inteiro.

Sessão de O Centenário que Saiu pela Janela e Desapareceu: 19.08 – 15:30; 21.08 – 19:30; 23.08 – 15:30; 25.08 – 15:30; 28.08 – 17:00; 29.08 – 19:30

O Reencontro

Direção: Anna Odell (2013) 89 min

Drama classificação 7 anos

A artista sueca Anna Odell nos convida para um reencontro de classe sombrio e com um toque. O que acontece quando as antigas hierarquias e verdades são questionadas por uma voz inesperada? O Reencontro invoca o quão estar longe demais realmente é.

Sessões de O Reencontro: 17.08 – 17:30; 21.08 – 14:30; 23.08 – 19:30; 25.08 – 17:30; 26.08 – 15:30; 28.08 – 14:30

Ego

Direção: Lisa James Larsson (2013) 105min

Comédia romântica, classificação 7 anos

Tudo na vida de Sebastian Silverberg, de 25 anos, gira entorno de festas, aparências, one-night stands e satisfazer seu enorme ego. Quando as coisas vão muito bem, Sebastian, de repente, perde sua visão em um acidente, forçando-o a reexaminar o que realmente importa e o que é superficial.

Sessão de Ego: 18.08 – 15:30; 21.08 – 17:00; 22.08 – 15:30; 23.08 – 17:30; 24.08 – 17:30; 27.08 – 15:30; 29.08 – 15:30; 30.08 – 19:30

O Hotel

Direção: Lisa Langseth (2013) 97min

Drama, classificação 14 anos

Erika tem tudo: um bom trabalho, muitos amigos e um relacionamento estável. Até o momento em que tudo desmorona. De repente, sua vida perfeita não significa mais nada, e os sentimentos de que ela uma vez foi capaz de controlar não estão mais ao seu alcance. Erika começa sessões de terapia em grupo e se encontra com outras pessoas com diferentes tipos de traumas. Um dia, uma questão é levantada no grupo: por que não somos permitidos a nos sentir bem? O grupo decide ir para um lugar de anonimato total. Um lugar onde você pode se reinventar e se tornar quem você quer ser – assim, eles começam a fazer check-in em hotéis.

Sessões de O Hotel: 17.08 – 15:30; 20.08 – 15:30; 22.08 – 17:30 – 24.08 – 15:30; 28.08 – 19:30; 30.08 – 15:30