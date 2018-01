O delicioso ‘The Meyerowitz Stories’ ganha a Palm Dog de Cannes

RODRIGO FONSECA

Melhor roteiro do Festival de Cannes em 2017, The Meyerowitz Stories, de Noah Baumbach, papou pra si o mais inusitado dos prêmios do evento: a comédia dramática da grife Netflix foi agraciada na sexta com a Palm Dog, para o cãozinho Einstein, que “interpreta” Bruno, xodó do escultor vivido por Dustin Hoffman. A láurea foi criada em 2001 para ressaltar a discussão sobre a proteção dos animais e já passou pelas patas de cachorros de longas-metragens como AntiCristo (2009) e O Arista (2011). O design do troéu nada mais é do que uma coleira de luxo. Neste novo filme do diretor de Frances Há (2012), Bruno testemunha a reestruturação da família de um veterano artista plástico (Hoffman) menos reconhecido do que deveria. Ben Stiller vive seu filho rico e bem-sucedido e Adam Sandler (bem às pampas) encarna o filho fracassado.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.