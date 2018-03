‘Elon’, um arrebatador thriller mineiro, estreia em abril

RODRIGO FONSECA

Cercado de elogios e prêmios por onde passa mundo adentro, o thriller Elon Não Acredita na Morte, produção mineira de R$ 900 mil rodada em Belo Horizonte, tem, enfim, data pra estrear no Brasil, após ter sido laureado na China e aclamado em sua passagem por festivais na Holanda, no México e na Colômbia. Este suspense com o mito das HQs Lourenço Mutarelli no elenco entra em cartaz no dia 27 de abril, em 22 cidades brasileiras. Trata-se de um dos filmes nacionais mais criativos dos últimos dez anos no diálogo com cartilhas de gênero, construído a partir de uma narrativa nada convencional, na qual o Elon do título (vivido pelo ótimo Rômulo Braga, o muso do cinema independente, premiado em Brasília pelo papel) busca o paradeiro de sua mulher desaparecida. É difícil não pensar em Estrada Perdida (1997), de David Lynch, diante deste sufocante mergulho na invisibilidade política dos marginalizados, o que nos revela uma forma ainda não discutida de exclusão: a exclusão existencial. É esse “o” achado dramatúrgico e mesmo filosófico dessa descida aos infernos, cuja direção é de Ricardo Alves Jr., que já tem convite para viajar com o longa-metragem para a Argentina, em abril, e para Lisboa, em maio. Em solo chinês, ele conquistou um prêmio de contribuição artística (pela engenharia de som) no Festival de Macau, onde representou o país sozinho. Contabiliza ainda o Prêmio Especial do Júri (com menção de destaque para a direção) na Semana dos Realizadores do Rio de Janeiro e o troféu de Melhor Filme pelo Júri do Indielisboa no Panorama Coisa de Cinema de Salvador. Na entrevista a seguir, o cineasta conceitua seu protagonista e suas escolhas estéticas.

Que tipo de anti-herói é Elon?

RICARDO ALVES JR.: O Elon é o personagem que busca alguém e que, de alguma maneira, vai colhendo pistas aqui e ali. O filme está construído sobre uma “narrativa tensional” para esclarecer a sensação de agonia desencadeada por um enredo misterioso que se contrapõe à história nítida e organizada, gerando sentimento de incerteza ou ansiedade no espectador.

Com que linhagem da tradição do suspense este filme dialoga?ALVES JR.: Penso que Elon é como se fosse um encontro entre Edgar Allan Poe e Franz Kafka. Poe na literatura é a fonte para uma narrativa que envolve o mistério e o policial, enquanto Kafka está num registro que tange personagens em luta com a Lei ou outras instituições. Uma outra referencia é o mito grego Orfeu. Elon é um Orfeu contemporâneo, perdido, atormentado, sem saber o que está de fato acontecendo ou sem poder acreditar no que está acontecendo. Aos poucos, ele vai se desintegrando. De alguma maneira, o personagem do Elon se encontra e dialoga mais com o mito grego do Orfeu que desce ao inferno na busca pelo amor perdido e, por consequência, em busca de a si mesmo.

Qual é a dimensão política desta história sobre invisibilidade?ALVES JR.: Elon… é político no que tange trazer um personagem invisível de uma grande cidade, num país derruído. De alguma maneira, Elon reverbera os tempos de apreensão e falta de sentido em que vivemos. Sua visão existencialista reverbera os tempos sombrios em que vivemos.