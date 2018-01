O ‘All That Jazz’ da bossa ilumina os palcos do Rio

Fino da fossa na tradição dos musicais desencantados da década de 1970, All That Jazz (1979) conquistou quatro Oscars e a Palma de Ouro narrando o definhar de um coreógrafo (alter ego do realizador do filme, Bob Fosse) em meio à realização do que deveria ser o espetáculo de sua carreira. A premissa do novo (e obrigatório) texto teatral de Marcelo Pedreira, Elogio da Paixão, em cartaz até 5 de junho no Centro Cultural Correios, no Rio de Janeiro, dialoga diretamente com a obra-prima audiovisual de Fosse, tendo a filosofia de Nietzsche e, sobretudo, de Schopenhauer como balizas, o que dá ao texto uma identidade autoral singular. Nietzschiano em algumas peças (Michael e Eu; Dilúvio em Tempos de Seca) e schopenhauariano ao extremo em outras (como a soberba 45 Minutos), Pedreira é uma espécie de cronista do abismo no teatro brasileiro contemporâneo, interessado em sujeitos que mergulham num precipício, seja moral ou amoroso (para ele, tanto faz, pois o poço mais fundo será sempre o existencial), não por inércia do mundo, mas por carência de conforto. Figuras como Charles, ator-problema defendido com uma delicadeza virótica por Adriano Garib em Elogio…, carrega esse sintoma: ele e o abismo são um só, numa transubstanciação.

O que nos interessará na vida de Charles, este Marlon Brando de porta de cadeia, é o interesse dele em voltar aos palcos com um texto definitivo, que espera de um jovem e inexperiente dramaturgo (André Arteche). O autor sabe pouco da vida. O ator sabe demais. A interação dos dois é uma daquelas educações sentimentais que a gente viu de um jeitinho parecido em Sociedade dos Poetas Mortos (1989), de Peter Weir, ou em Gênio Indomável (1997), de Gus Van Sant – mas não cansa ver algo similar, sobretudo se essa semelhança só fizer acentuar a força estética de seu narrador. As lições de Charles para seu pupilo se expressam ora em lembranças, ora em canções, que pausam o realismo na narrativa sem desestruturar nem a suspensão de nossa descrença, nem o dolorido desabafo que o “eu lírico” de Pedreira faz sobre o sentido de fazer arte. Este aliás é um tema onipresente em seus escritos.

Mas é a entrada de um “anjo azul”, uma Marlene Dietrich de traços lânguidos e cinturinha de embaralhar a cabeça, vivida com fosforescência por Marina Palha, na pele de múltiplas figuras femininas da vida de Charles, sobretudo a filha com quem ele estabelece uma relação de cumplicidade pelas vias do carinho. A personagem de Palha é a encarnação do ideal filosófico do Belo tanto no autor de A Gaia Ciência quanto no de O Mundo Como Vontade e Representação: de um lado caminha para o eterno retorno da fugacidade, do outro trafega na linha impalpável do livre arbítrio universal. É a ave de rapina que transforma o jovem autor (Arteche) em cordeiro e converte o carvão fumegante da alma de Charles-Garib em diamante. Só a arte pode apreende-la. A razão não pode dar conta de seus ímpetos. Eis o trágico, de uma peça que parecia nas rédeas do lirismo mais doce. Existe o amor, é claro, e a vida, sua inimiga. Mas, como a comparação com o All That Jazz de Fosse sugeria, o show deve continuar. E numa virada magistral, pelas vias da metalinguagem, o texto faz jus ao título que carrega e um elogio da paixão se dá, a três, para comover a gente. E fazer pensar.

Hoje tem espetáculo e é sexta-feira, dia em que a poesia é sempre necessária. Nessa peça tem poesia de sobra, da direção às atuações. Basta abrir os olhos. “Abrir” bem, com o fígado, com o peito, com a necessidade de transcendência que, às vezes, só o teatro aplaca.