Novo ‘Sete Homens e um Destino’ recicla o western num espetáculo de ação

RODRIGO FONSECA

Cheiro de chumbo se espalha pelo ar: o faroeste pode estar se estabelecendo de novo como um filão essencial à indústria do audiovisual, vide a chegada de Westworld à TV, na HBO, vide o bom desempenho (rodeado de cálido boca a boca) de Os Oito Odiados e vide a vulcânica passagem de Sete Homens e um Destino no Festival de San Sebastián, na Espanha. Êta filminho bom esse o que Antoine Fuqua dirigiu com base em The Magnificent Seven (1960), de John Sturges, trocando Yul Brynner e Steve McQueen por Denzel Washington e Chris Pratt. Baldes aplausos coroaram sua projeção por estas bandas espanholas, semeando o terreno para sua estreia, no dia 22. Há um espírito de aventura que honra o original, com direito a 30 minutos de combate daqueles de ficarem tatuados em nossas retinas, graças ao ritmo da montagem. Na trama, uma tropa de heróis montada pelo caubói Sam Chilsom (Washington) para ajudar aldeões oprimidos a debelar um latifundiário mau do Velho Oeste: Bartholomew Bogue (Peter Sarsgaard, brilhante). Tem ação, tem humor, tem mocinha em apuros (mas Haley Bennett é uma mocinha perseverante e durona, talhada para os novos tempos da afirmação feminina) e tem uma celebração do congraçamento entre etnias e nacionalidades: negros, asiáticos, índios, mexicanos, irlandeses…

Foi nessa mistura que Fuqua chamou a atenção do cinema, no fim dos anos 1990, com Assassinos Substitutos, juntando Chow Yun-Fat e Mira Sorvino. Confirmou-se a tarimba dele para dirigir ação em Dia de Treinamento (2001), um conto amargo sobre lealdade e corrupção. A brutalidade está ali, em sua mira de trabalho, como matéria a ser moldada e discutida. Mas, ao lado dela, está o interesse em fraquezas morais e em incertezas. Um interesse genuíno por pessoas, não por personagens. É o que se viu em seu Atraídos pelo Crime (2010) no tira carente vivido por Richard Gere e no chefão black em reforma ética encarnado por Wesley Snipes. Mais humano do que o pugilista viúvo construído a tripas e trevas por Jake Gyllenhaal no esnobado Nocaute (2015). Faz tempo que Fuqua é um diretor acima da média. Mas com Sete Homens… ele pode subir um degrau a mais e ser mais e melhor respeitado.

Existe nele um vilão de retidão inabalável. O Bogue de Sarsgaard é a encarnação de um poderia rural à melhor moda Saruê de Velho Chico: é o coronelismo em ponto de bala. E existe um senso épico de usar o Oeste do século XIX como metáfora para a consolidação de um Novo Mundo, onde o colt era a lei. Todas as velhas fórmulas estão ali, mas sem os preconceitos raciais. Denzel é a coroa deste reinado de um western pós… e pop. Existe uma montagem que galvaniza o ritmo. E uma fotografia ciente da força de closes e planos fechados capaz de realçar as angústias pessoais. É filme de adulto, mas com energia jovial. Bom pro bangue-bangue como expressão estética, refazendo os passos firmes do original de Sturges, inspirado em Os Sete Samurais (1954), de Kurosawa. Na comparação entre Hoje e Ontem, o de Sturges ganha fácil na categoria trilha sonora (a dele era de Elmer Bernstein, e a atual, da dupla James Horner e Simon Franglen), mas o de Fuqua se impõe como roteiro, com a ajuda de Nic Pizzolatto (True Detective) em sua escritura estrutural.

Embora vá e venha do circuito, desde seu canto de cisne, Os Imperdoáveis, o faroeste vive de momentos sazonais de autoralidade, tipo Bravura Indômita (2010), dos manos Coen, ou Django Livre, de Tarantino. Mas é uma onda heraclitiana, que vem, some um tempo e, quando regressa, nunca nos banha do mesmo jeito. Mas é uma onda com um lastro simbólico enorme.

Dirigido por Edwin S. Porter, O Grande Roubo do Trem, de 1903, é considerado a pedra fundamental do faroeste. Em 1909, com a estreia de O Caubói Milionário, Thomas Hezikiah Mix, ou apenas Tom Mix, torna-se o primeiro ídolo da linhagem do bangue-bangue na telona, abrindo precedentes para os heróis pistoleiros vividos por John Wayne, Gary Cooper e Henry Fonda. Segundo a reflexão feita pelo pesquisador B. A. Botkin no livro A Treasury of American Folklore, filmes como o de Porter surgiram porque “os americanos, por falta de mitos e de tradições, tiveram de conceber seus próprio heróis, saídos estritamente de seus mundos. Eles escolheram ou criaram heróis à sua semelhança. O western, assim, evoca a epopeia dos pioneiros que conquistaram e colonizaram a nação, satisfazendo no coração de seu povo (leia-se os espectadores) os anseios de uma consciência mítica ancestral. Esta consciência nasceu de uma revisão dos causos narrados em baladas de menestréis nas ruas e nas dime novels ou pulps, vendidos a centavos nas bancas”.

Segundo Paulo Perdigão em Western Clássico – Gênese e Estrutura de ‘Shane’ (Porto Alegre, L&PM, 1985), a encarnação ideal do westerner (o caubói) é “a imagem do homem que, vindo do horizonte, porta uma aura de mistério, condenado à solidão dos degredados”. Perdigão segue: “Com a majestade dos cavaleiros andantes, os caubóis debatem-se entre a honra e o dever, fazendo toda uma noção (os EUA) e seus demais consumidores pelo mundo a entenderem que o mito é sempre uma história acompanhada de um ritual. E existem quatro antinomias centrais na mitologia do faroeste: Bem/Mal; Força/ Fragilidade; Dentro/ Fora da Sociedade; e Selva/ Civilização. Soma desses quadrantes num cabo-de-guerra de sentidos, o herói do Oeste clássico é sempre um herói de excepcional habilidade em busca de ingressar em um grupo social, mesmo sendo de fora dele, e alcança seu objetivo impondo sua força e sua virtude”.

Tratado como uma variável das histórias de aventura, o termo Western foi aplicado ao cinema pela primeira vez em 1912, na revista Motion Picture World Magazine, para caracterizar narrativas voltadas para o desbravamento das fronteiras americanas.

No Brasil, o faroeste serviu de matéria-prima a um gênero, o Nordestern, que teve como marcos longas como O Cangaceiro (1953), de Lima Barreto; Deus e o Diabo na Terra do Sol (1964) e O Dragão da Maldade Contra o Santo Guerreiro, de Glauber Rocha. Fora isso, o filão foi refeito aqui pelos moldes da cartilha básica em longas como Rogo a Deus e Mando Bala (1972), de Osvaldo de Oliveira, com o diretor Carlão Reichenbach, no elenco, e como Gregório 38 (1969), de Rubens da Silva Prado. Vale lembrar das influências dos caubóis de Howard Hawks e John Ford em A Herança (1970), a versão de Ozualdo R. Candeias, para Hamlet, de Shakespeare, com David Cardoso de Omeleto e Aguinaldo Rayol de Fortimbrás.

James Agee, pilar dos estudos da recepção na crítica, dizia que o faroeste foi o cinzel com o qual Hollywood esculpiu seu nome e seu ethos. Talvez essa pertença aos americanos tenha alimentado a antipatia ao gênero. Mas há nele um específico universal, que se renova agora com o novo Sete Homens e um Destino e seu duelo contra os males da correção e do patrulhamento.