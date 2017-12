Novo Polanski levará tensão e Eva Green a Cannes

RODRIGO FONSECA

Um dos filmes mais esperados do ano na Europa, Baseado numa História Real (D’après une histoire vraie), de Roman Polanski, entrou para a seleção do 70º Festival de Cannes (17 a 28 de maio), em projeção fora de concurso pela Palma de Ouro, conforme comunicado divulgado na quinta pela direção do evento. Diretor de cults como O Bebê de Rosemary, o octagenário mestre franco-polonês investe no suspense uma vez mais, apoiado em um roteiro escrito pelo diretor Olivier Assayas (de Depois de Maio), com base no romance homônimo de Delphine de Vigan. Na trama, Eva Green é uma fã fiel da escritora interpretada por Emmanuelle Seigner (mulher do diretor) que inferniza a vida da autora, a fim de interferir nos rumos de seu próximo romance.

