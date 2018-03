Neil Jordan volta à ativa com ‘The Widow’

Rodrigo Fonseca

Cultuado nos anos 1990, quando Traídos Pelo Desejo (1992) tornou-se uma das principais referências da identidade trans, o irlandês Neil Jordan prepara sua volta às telonas após um hiato de seis anos, apoiado no carisma de Isabelle Huppert. Espera-se que a atriz francesa possa render a ele, como protagonista do projeto The Widow, tanta sorte quanto rendeu ao holandês Paul Verhoeven em Elle. Coube a Isabelle o papel de uma viúva misteriosa que vai cruzar o caminho de uma jovem, vivida por Chloë Grace Moretz. Um dos parceiros habituais do cineasta, Stephen Rea está confirmado no elenco do longa-metragem, previsto para brigar pela Palma de Ouro em Cannes, de 8 a 19 de maio. Jordan ficou de 2011 a 14 envolvido com a série Os Bórgia e não lança longas desde então. Seu último filme, Byzantium, ficou inédito por aqui.

