Na carrapetas poéticas de Dodô Azevedo, um senhor DJ que virou um cineasta de invenção

Filhote bastardo de Wim Wenders, com quem mantém um parentesco estético no interesse por almas em constante desterritorialização (como é seu próprio caso), Dodô Azevedo, um dos DJs mais prestigiados da noite carioca, alimentou às custas de muita invenção e experimentação narrativa uma carreira paralela (e mundialmente premiada) como cineasta. Produções como Girassol (2014) e Eva na Primavera (2012) temperam com especiarias pop uma filmografia marcada por uma montagem de cortes taquicárdicos, por orçamentos pigmeus e pelo instinto de mapear amores em trânsito. Parte do que mapeou pelo mundo estará na mostra Dor Para Curar a Dor, em cartaz a partir desta segunda-feira, 25 de abril, no Cine Joia – Copacabana, no Rio de Janeiro, às 20h. Na abertura, rola projeção de um longa-metragem inédito Eu Só e Nada Mais, estrelado por Mariah Rocha, seguido por debate com um mestre da linguagem audiovisual: Walter Salles. A sessão é para convidados. Nos dias 6, 7, 8 e 9 de maio serão exibidos os outros filmes deste diretor de 40 anos que explica sua inquietação e sua poesia (contagiante) no papo a seguir com o Estadão.

De que maneira sua porção DJ – de editar músicas, de colar fonogramas e, nessa colagem, gerar uma identidade – se manifesta no teu olhar de cineasta?

DODÔ AZEVEDO – Um bom set de DJ é aquele que monta, ao longo da noite, uma narrativa. Numa pista de dança, há o primeiro ato, o segundo e o terceiro, exatamente como no teatro ou no cinema. Da mesma forma que discotecar me ajuda a escrever meus livros e artigos – pois escrever nada mais é que discotecar palavras, escolher qual a melhor palavra para preceder a anterior – essa função me ajuda a filmar.

Como é o “método Dodô” de fazer filmes?

DODÔ – Escrevi, produzi, dirigi, fotografei e editei todos os meus filmes. E fiz tudo isso, deliberadamente, sem dinheiro, por causa da filosofia (e, também, convicção) de que as dificuldades estimulam nossa criatividade. Claro que fazer filme sem dinheiro, hoje, é diferente do que era dez anos atrás. O equipamento, da pré à pós, na produção, hoje é excelente. Veja, por exemplo, Memória Tangerina, que fiz com Juliana Didone e Simone Mizhari. Ele custou R$ 3 mil e venceu o BrasilCine de Estocolmo em 2014. Em votação popular, só com público sueco, venceu filmes como Tatuagem e O Homem das Multidões. Com o dinheiro arrecadado pela compra do filme pelo Canal Brasil e pelas vendas nas plataformas NOW da net e outras VOD, o filme arrecadou R$ 38 mil.

O que este experimento te ensinou sobre modelos de negócio de cinema?

DODÔ – Penso muito nesse futuro do cinema. Financiar-se primeiro em plataformas digitais e, em seguida, ganhar as salas de cinema, invertendo os polos. Isso aconteceu, por exemplo, com Indie Game, um filme americano que foi oferecido a Sundance em 2012. Recusado lá, virou um fenomeno no NetFlix. Acabou convidado pelo próprio Sundance para ir para lá em 2013. Premiado naquele festival, ganhou as salas de cinema dos EUA em 2014. Penso que esse caminho deve ser considerado pelas escolas de Cinema. Acho um horror alunos que passam seus primeiros dez anos de carreira realizando só um ou dois curtas por limitação de recurso. Cinema aprende-se fazendo.

Como foi a experiência de filmar Girassol em solo iraniano?

DODÔ – Foi-me negado visto para filmar no Irã. Então pedi um visto de turista e filmei tudo lá sem levantar suspeitas. Afinal, todos os turistas ficam filmando tudo o tempo todo. Só tive problemas lá quando filmei sem querer uma instalação militar, na fronteira com o Afeganistao. Mas, para quem já foi preso, em 2013, nos EUA, e ficou detido por 48h por suspeita de terrorismo, por haver confundindo a palavra hitchhicking (pegar carona) com highjacking (sequestrar) em uma entrevista com um guarda de fronteira, tirei de letra. Enfim, fiz cinema punk sem parecer cinema punk. Cinema punk no sentido da filosofia do “faça você mesmo”.

O quão “on the road” a tua estética cinematográfica é, fruto de tanta andança?

DODÔ – O Kerouac ensinou que é necessário deslocar-se para investigar outros pontos de vista. Algo como procurar adquirir uma vivência de outras paisagens, visuais e humanas, registrá-las, e transformar esse registro documental com o ficcional. Assim é o romance On The Road. Meus personagens são todos brasileiros fora do Brasil. Passamos séculos priorizando a opinião de acadêmicos e artistas gringos sobre nosso país. O que meus filmes procuram fazer é observar o mundo do ponto de vista dos brasileiros. Eles procuram responder como nossa observação e opinião sobre outros lugares pode ajudar as pessoas, estrangeiras inclusive, a entender melhor seus países.

Em que filmes brasileiros, seja da tradição clássica ou da modernidade, você reconhece parentesco?DODÔ – Foi de uma sessão de Viajo Porque Preciso, Volto Porque Te Amo que saí decidido a fazer cinema. Foi lá que vislumbrei um formato “barato” de fazer cinema “caro”. E me inspirei também em todos os filmes da dupla Bressane/Sangzerla durante a fase da Belair, quando conseguiam lançar dois longas por ano. Esses diretores, antes, fizeram longas que podem ser considerados blockbusters, como Bandido da Luz Vermelha e Matou a Família e Foi ao Cinema.