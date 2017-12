Na animação de San Sebastián, ‘The Red Turtle’ arrebata o festival espanhol

RODRIGO FONSECA

Poucos festivais internacionais dedicados à autoralidade dão à animação um espaço nobre à altura do que o setor desfruta em San Sebastián, no norte da Espanha, cuja mostra competitiva de filmes existe desde 1953, aliando anualmente experiências estilísticas das mais vanguardistas a pipocas sabor blockbuster. Neste domingão de sol por aqui, Cegonhas e Festa da Salsicha, dois exemplares de DNA comercial com ousadias formais da indústria animada, ganharão a ribalta local. E numa seção especial dedicada a mestres da direção, a love story paranormal Your Name chega nesta quinta à cidade, diretamente do Japão, para demarcar a fúria narrativa de Makoto Shinkai, um mestre do desenho animado. Mas já há um gênio animado que disparou na preferência popular do evento: o holandês Michael Dudok de Wit, que encanta a todos, por onde passa, mundo afora, com The Red Turtle, prêmio especial do júri no Un Certain Regard do Festival de Cannes, em maio.

Atração já confirmada na programação do Anima Mundi 2016 (no Rio de Janeiro, ela vai de 24 a 30 de outubro; em São Paulo, de 2 a 6 de novembro), esta aventura de tom ecológico marca a estreia em longas de Dudok de Wit, ganhador do Oscar com o curta Father and Daughter, em 2001. Produzido na França, numa sinergia criativa e tecnológica com o tradicional Studio Ghibli, do Japão, onde nasceram pérolas do mestre Hayao Miyazaki (de A Viagem de Chihiro), The Red Turtle foi ovacionado por quase mil espectadores em Cannes, em reverência à sua potência narrativa. A projeção em San Sebastián foi igualmente calorosa, cavando, com boca a boca dos mais otimistas, uma estrada para o longa chegar a uma indicação ao Oscar, em 2017.

Sem diálogos, alimentado por uma inquietação diante da preservação da Natureza, o filme acompanha os esforços de um náufrago para sobreviver nula ilha deserta, onde uma exótica tartaruga vermelha gigante esconde segredos em seu casco. Com apenas 1h20m de duração, The Red Turtle esgarça todas as fronteiras de linguagem dos desenhos, trafegando entre o realismo e a fábula, numa espécie de poema visual.

“A natureza é um espetáculo em si, que demanda da narrativa cinematográfica um espaço de contemplação”, disse Dudok ao P de Pop. “Tive liberdade total do Studio Ghibli para apostar no risco”.