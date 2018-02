Melamedismo na veia, bipolaridade na mente

Homem-hífen, daqueles de acumular os mais variados ofícios, entre eles os de poeta, ator, diretor, escritor, dramaturgo, músico e falador (ou seria fala-a-dor), Michel Melamed vai somar mais uma atividade – a de dublê de David Letterman – em seu rol de tarefas como criador e transgressor. A novidade chega com a estreia, no dia 8 de novembro (este domingo), às 21h, no Canal Brasil, do programa Bipolar Show. Na tela, em uma abordagem binária, entre o humor e jornalismo, entre a arguição e a piada, o eterno Bentinho (da microssérie Capitu) vira um tipo muito específico de entrevistador, à la Letterman por um lado, mas com um que de Ellen DeGeneres, de Jô Soares e até de Flávio Cavalcanti por outro. Porém, atenção a uma contradição essencial à sua nova condição: ele não chama seus convidados de entrevistados, até porque, trata-se de uma mistura de depoimento e ficção, relato e invenção, desabafo e maliquice. O rótulo vai nascer no ar, assim que um time luxuoso que inclui Mateus Solano (o primeiro felizardo, com direito a um beijão na boca), Letícia Sabatella, Andréa Horta, Alexandre Nero, Fernanda Paes Leme, Bruna Linzmeyer. Cada um vai provar do “melamedismo” em diferentes condições de temperatura e pressão. Ao fim das conversas, ele apresenta números musicais de novos xodós da MPB e do lounge nativo como Domênico Lancellotti, Simone Mazzer, Luis Capucho, Botika e Letícia Novaes, entre outros. Ocupado agora como ator da atual novela das seis, Além do Tempo, e em vias de voltar à telona como ator e mesmo como diretor, Melamed abre o peito pa nóis aqui no P DE POP e seja o que Deus quiser (e o Diabo deixar). Saca só:

Quando é que um artista se dá conta de que é bipolar: bipolar entre a realidade e a invenção, bipolar entre o riso e o drama, bipolar entre o risco da descoberta e o assédio da fama?

MICHEL MELAMED – Talvez se dando conta de que é polipolar e que a bipolaridade é tão somente um desejo totalizante ou uma forma de se definir por oposição…? Em resumão, a bipolaridade entre a polipolaridade e alguma bipolaridade… Porque é do nosso dever e, principalmente, prazer, romper com o mundo binário, ordinário, simplista, e, deverasmente excludente dos extremismos… Daí a valorização dos multi, dos poli, das diferenças e suas “fronteiras desguarnecidas” – lembro sempre do título lindo do amigo poeta Alberto Pucheu. O movimento não é só pendular, mas o triplo twist carpado nosso de cada dia, confere? O mundo é degradê…

Falou bonito… Bom, assim sendo: como foi feita a seleção das suas primeiras “vítimas” e como foi driblar o arquétipo que cada uma celebrizou na TV ou no cinema?

MELAMED – Vitimando a ideia de vítimas: só tem felizardo nesse tarô, começando por mim, que tive a horna de ladear na criação esses convidadaços! Já o “drible” é mesmo o número desse programa, o “Drible Show”, ao passo que ninguém ali tá amarrado em nome de arquétipo nenhum: todo mundo livre pra incorporar e bater tambor.

O que há de mais bipolar no Brasil hoje?

MELAMED – A ignorância. A diversidade é nossa riqueza maior: sete bilhões de projetos… A polarização no Brasil de hoje é sintoma de infantilização e só interessa a quem não interessa, ou seja, aos donos da verdade.

E o que haveria de bipolar na indústria cultural brasileira?

MELAMED – Já a produção artística parece viver situações diversas para cada linguagem, quer dizer, por exemplo, de um lado o acesso aos meio de produção e divulgação (câmeras, computadores, internet) permitindo essa explosão audivisual e o diálogo mundial, de outro, a produção cênica e musical que estejam em diálogo com as tradições, enfrentando dificuldades – de produção, público etc – em razão da má educação… Em suma, grotescamente quixotescos e aliterados… Por isso uma voz mais homologar o voto eterno no PEC (Partido da Educação e Cultura).

E teatro ainda tem lugar na sua agenda? Quanto?

MELAMED – Bipolar Show é teatro!!

Como tem sido para si o aprendizado da linguagem das telenovelas? Como é a experiência do horário das 18h na TV Globo, com Além do Tempo?

MELAMED – Estou literal e literariamente amando Além do Tempo. Mils são as razões, dentre estas, se só sei fazer o que não sei fazer, a novela é puríssima Bienal: linguagem, dinâmica, visibilidade, tempo, relacionamentos etc. Tudo novíssimo em folhas na relva. Das possibilidades artísticas e experimentais à coisa da obra aberta, com os diversos artistas se encontrando diariamente e tendo o tempo industrial para criar, juntos, a cena, a história, o personagem, o acontecimento, enfim… É uma obra viva, cheia de riscos, e, no caso deste grupo específico, elenco, autores, direção, técnica, tudo tomado do carinho e respeito e compromisso. Só dá para amar.

Atenção: em seu projeto pessoal de dominação global (da alegria nossa de cada dia), Melamed consegui que o Bipolar Show passasse ainda em horários alternativos. Anota e não perde: segundas, ao meio-dia, quintas, às 17h30, e na madrugada de sábado para domingo, às 2h.

p.s.: O crédito das fotos do Bipolar Show é de Débora 70.

