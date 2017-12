Medalhões autorais povoam a Quinzena de Cannes

RODRIGO FONSECA

Neste ano em que escolheu o alemão Werner Herzog como homenageado, a receber o troféu Carroça de Ouro por Aguirre, a Cólera dos Deuses (1972), O Homem-Urso (2005) e outras peripécias autorais, a Quinzena dos Realizadores do Festival de Cannes (17 a 28 de maio) chega recheada de medalhões, muitos com fama de maldito ou de transgressor. Caberá a Claire Denis abrir a seleção com a comédia Un Beau Soleil Intérieur. Batizado originalmente de Les Lunettes Noires e estrelado por Juliette Binoche e Gérard Depardieu, o filme é uma adaptação de Fragmentos de um Discurso Amoroso, de Roland Barthes. Já no encerramento tem DNA brasileiro: Patti Cake$, de Geremy Jasper, da RT Features, produtora de Rodrigo Teixeira, que emplacou ainda A Ciambra, de Jonas Carpignano. E entrou um curta de MG, Nada, de Gabriel Martins.

Cineastas aclamados como Philippe Garrel, Amos Gitai, Sharuna Bartas, Abel Ferrara e Bruno Dumont tiveram filmes selecionados: respectivamente L’Amant D’un Jour; West of the Jordan River (Field Diary Revisited); Frost; Alive in France e o musical

Jeannette, L’Enfance de Jeanne D’Arc. Para a América Latina, salta uma atração quente da Colômbia, La Defensa Del Dragón, de Natalia Santa. Neste ano em que os estúdios de Hollywood andam tendo presença miúda nas seleções oficiais de Cannes, os EUA entram forte na Quinzena retratando guerra de separatismo com Bushwick, de Cary Murnion e Jonathan Milott, thriller estrelado por Dave Bautista, o Drax de Guardiões da Galáxia, que fora exibido em janeiro em Sundance.

A lista na íntegra de participantes da Quinzena:

Os longas

Os curtas

Agendado de 17 a 28 de maio, no Palais des Festivals, o Festival de Cannes escolheu Pedro Almodóvar, diretor laureado com o Oscar por Fale Com Ela (2002) e Tudo Sobre Minha Mãe (1999), para presidir o júri na disputa pela Palma de Ouro. Concorrem a ela diretores aclamados como Sofia Coppola (O Enganado), Michael Haneke (Happy End) e Noah Baumbach (The Meyerowitz Stories). Quem abre a programação cannoise principal é Arnaud Desplechin e seu Les Fantômes d’Ismaël, com Mathieu Amalric.