Louis Garrel interpreta Godard em ‘Redoutable’, do diretor de ‘O Artista’

Louis Garrel caracterizado

de Godard no novo longa

de Michel Hazanavicius

RODRIGO FONSECA

Galã mais assediado da França, Louis Garrel assumiu os óculos de lentes grossas e o visual calvo do cineasta suíço Jean-Luc Godard nos sets de Redoutable, mais novo projeto de Michel Hazanavicius, o realizador de O Artista (2011), no qual o ator dá vida ao diretor de Acossado (1960) em sua juventude. As primeiras fotos do longa acabam de ser divulgadas, trazendo o astro de Amantes Constantes (2005) caracterizado como o semiólogo número um da Nouvelle Vague. Baseada no romance Un An Après, a trama revive o romance entre Godard e a jovem atriz Anne Wiazemsky (encarnada por Satcy Martin, de Ninfomaníaca). Mulher de Hazanavicius, a atriz franco-argentina Bérénice Bejo também estará no elenco do projeto, previsto para 2017.

p.s.: Lançado em Cannes há dois anos, o filme anterior de Hazanavicius, The Search, de 2014, permanece inédito no Brasil.