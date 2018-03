‘Loro’: Berlusconi sob as lentes de Sorrentino

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Rodrigo Fonseca

Ainda não há uma seleção fechada para o 71º Festival de Cannes (8 a 19 de maio), que tem Cate Blanchett como presidente do júri, mas já desponta um primeiro possível candidato à Palma de Ouro de 2018: Loro, o novo longa-metragem do italiano Paolo Sorrentino sobre a participação de Silvio Berlusconi na decadência política de seu país. Já em finalização, o trabalho mais recente do realizador de A Grande Beleza (Oscar de Filme Estrangeiro de 2014) pega carona na onde de repúdio ao empresário e outrora Primeiro-Ministro da Itália que sucateou o cinema e a saúde ética do país. Toni Servillo assume o papel principal.