‘Lerd’, sobre a corrupção do Irã, vence a mostra Un Certain Regard, numa acertada decisão de Uma Thruman e seu sensato júri

Tomara que Pedro Almodóvar siga os passos de Uma Thurman ao escolher os vencedores da competição oficial pela Palma de Ouro de 2017. Estrela de Kill Bill, a atriz americana de 47 anos fez um trabalho impecável no comando dos jurados da seção Un Certain Regard. Embora tenha esnobado La Cordillera, da Argentina, seu time premiou o filé mignon dos concorrentes de sua disputa, valorizando um drama de tintas políticas do Irã: Lerd – Um Homem Íntegro, de Mohammad Rasoulof.

PRÊMIO UN CERTAIN REGARD: Lerd – Um Homem Íntegro, de Mohammad Rasoulof

PRÊMIO DE DIREÇÃO: Taylor Sheridan, por Wind River

PRÊMIO DE POESIA DO CINEMA: Bárbara, de Mathieu Amalric

PRÊMIO DE ATUAÇÃO: Jasmine Trinca, por Fortunata

PRÊMIO ESPECIAL DO JÚRI: Las Hijas de Abril, de Michel Franco

Merece destaque na seleção da Fipresci (que contou com o P de Pop entre seus jurados) a consagração do português A Fábrica de Nada, uma produção de quase três horas de duração, misturando musical, realismo social, perplexidade e humor, que veio marcar a presença de nossa antiga metrópole na Croisette. Há quem diga que a produção, com direção de Pedro Pinho (de Um Fim do Mundo) foi a experiência de linguagem mais ousada de todo o evento. Este looooonga-metragem foi escalado para a Quinzena dos Realizadores, canteiro de descobertas de onde saíram joias como Alive in France, de Abel Ferrara, L’Amant d’um Jour, de Philippe Garrel, e A Ciambra, de Jonas Carpignano. Nossos patrícios sempre tiveram boa sorte nessa seção paralela à briga pela Palma de Ouro. Foi lá que nasceu o épico cítrico e crítico As 1001 Noites, de Miguel Gomes, em 2015. O exercício narrativo de Pinho tem uma linha tão livre e anárquica quanto a de Miguel. Ou, no mínimo, provocar tanto quanto ele provocou aqui.

Em A Fábrica de Nada, um grupo de operários se encrespa com a administração de sua indústria (de elevadores) ao percebe que alguém da gerência está roubando máquinas e matérias-primas. Incomodados, eles fazem um levante, que tem um ônus: todos serão obrigados a permanecer em seus postos, sem nada para fazer, enquanto prosseguem as negociações para uma demissão coletiva. No ócio, acontecimentos e ritos nada usuais tomam conta do lugar. Um de seus diálogos, dito por um operário roqueiro, é digno de nota: “A divisão que mais vale pro nosso tempo não é de direita e esquerda. A divisão de hoje é entre outros dois lados. De um lado estão os que se conformam com o mundo como ele está. Do outro estão aqueles dispostos a abdicar do celular, das viagens à Lua, do Tuppeware”.