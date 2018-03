Kleber Mendonça preside júri em Cannes

RODRIGO FONSECA

Agendado de 17 a 28 de maio, a 70ª edição do Festival de Cannes – que divulgará os concorrentes à Palma de Ouro no dia 13 de abril – já reservou uma boa surpresa para os brasileiros: o diretor pernambucano Kleber Mendonça Filho vai ser o presidente do júri da Semana da Crítica. Paralela à seleção oficial, a mostra, em sua 56ª edição, costuma valorizar cineastas em início de carreira e já revelou talentos como o americano Jeff Nichols (O Abrigo) e o argentino Santiago Mitre (Paulina). Kleber neste momento prepara seu novo longa: Bacurau.

Estima-se que O Enganado (The Beguilded), o western erótico de Sofia Coppola com Nicole Kidman e Colin Farrell, venha a abrir a seleta de títulos da Croisette, em concurso. Cogita-se que O Grande Circo Místico, de Carlos Diegues; As Boas Maneiras, de Juliana Rojas e Marco Dutra; Mormaço, de Marina Meliande; e Mar Verde, Terra Preta, de Renata Pinheiro e Sérgio Oliveira, possam representar o Brasil no festival.