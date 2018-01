Justiça seja feita nesta noite de Globo de Ouro

Apesar de a direção da Hollywood Foreign Press Association (HFPA) insistir em escalar o incômodo vivo chamado Ricky Gervais como apresentador dos Golden Globes, a cerimônia desta noite promete surpresas, uma vez que não há ainda “o” favorito entre os potenciais devoradores de prêmios deste temporada pré-Oscar e uma vez que injustiças histórias podem ser corrigidas neste 10 de janeiro esturricado de quente. Não por acaso, a premiação coincide com a estreia expandida no circuito americano de O Regresso (The Revenant), o Dança com Lobos dark do mexicano Alejandro González Iñárritu, que faturou US$ 38 milhões no fim de semana lá nos EUA, para a surpresa dos exibidores e dos críticos que ficaram “incomodadinhos” com a violência deste épico sobre caçadores de pele nos anos 1820. Esse resultado dá mais evidência ao longa que pode, enfim, e merecidamente, dar o Oscar a Leonardo DiCaprio. Aliás, tudo indica que ele saia da festa da HFPA hoje com seu terceiro Globo de Ouro de melhor ator, tendo sido laureado antes por O Aviador, em 2005, e por O Lobo de Wall Street, em 2014.

Outra justiça a ser feita é com o australiano George Miller que pode (e merece) sair de lá com o Globo dourado de melhor diretor por Mad Max: Estrada da Fúria. Raras vezes na História um filme de ação não alcançava tamanho prestígio – notoriedade igual só quando Henri-Georges Clouzot ganhou o Grand-Prix (futura Palma de Ouro) em Cannes em 1953. E merecida é a indicação do realizador por aquele que talvez seja o mais cinemático de todas as narrativas concorrentes. Se sua derrota for para Todd Haynes, com seu refinado Carol, ok… O novo longa do cineasta responsável por Velvet Goldmnine (1998) e outras delícias tem vitalidade estética em cada músculo retesado no esforço de dar tonalidade à paixão proibida entre duas mulheres. Mas se Miller perder para Todd McCarthy, pelo engodo Spotlight – Segredos Revelados, vai ser a vitória da mediocridade, da compostura castradora, da letargia. O thriller sobre jornalismo, baseado na denúncia dos escândalos de abuso sexual da Igreja Católica, é uma aula de Moral e Cívica mal lecionada, sustentada apenas no talento de Michael Keaton, que nem indicado ao Globo foi.

Por fim, o mais polêmico dos justiçamentos é a possível consagração de Sylvester Stallone como ator sério na disputa de melhor coadjuvante pelo comovente Creed – Nascido para Lutar, de Ryan Coogler. Enfim, passados 40 anos da estreia de Rocky, um Lutador, Hollywood considera a hipótese de gratidão a um operário que encheu seus cofres de dinheiro por décadas a fio, que reinventou o conceito de heroísmo ao dar alma e corpo ao conceito de “exércitos de um homem só” e que fez carreira como diretor, produtor e roteirista. Há bons supporting actors, vide Idris Elba, em Beasts of No Nation, e Paul Dano como o jovem Brian Wilson de Love & Mercy. Mas nenhum resultado terá o mesmo simbolismo mitológico do que ver Stallone erguer os punhos como o Garanhão Italiano fazia na Filadélfia. Orçado em US$ 35 milhões, Creed já contabilizou de dezembro para cá US$ 118 milhões no mundo afora e um balde de elogios provenientes da atuação do bom e velho Sly e do pulso firme de Coogler para comandar cenas de redenção sem nunca ir ao nocaute da pieguice.

Por fim… para completar o rol dos resultados ideais, Jennifer Jason Leigh merece ser laureada por Os Oito Odiados, filme mais ousado da carreira de Quentin Tarantino. E seu faroeste merecia ainda o Globo de melhor roteiro e melhor trilha sonora, para o mestre Ennio Morricone. Os dados estão lançados. Veremos o que sai esta noite.

p.s.: Amanhã, está previsto o anúncio de mais uma parte dos filmes indicados ao Urso de Ouro no 66º Festival de Berlim (11 a 22 de fevereiro) e estima-se que O Tigre e o Dragão: A Espada do Destino, de Yuen Woo-Ping, estará entre os indicados ou, no mínimo, entre os títulos hors-concours. O Brasil tem chances a vagas com Redemoinho, de José Luiz Villamarim, e Curumim, de Marcos Prado.

p.s.2: Em fevereiro, a editora New Order manda para as bancas uma compilação das histórias em quadrinhos da série Arquivo X, de carona no lançamento da nova temporada das aventuras de Fox Mulder e Dana Scully no próximo dia 24.