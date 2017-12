José Padilha nas alturas com ‘Entebbe’

Rodrigo Fonseca

Embora o Festival de Berlim não tenha se manifestado oficialmente sobre o assunto, 7 Days in Entebbe, o novo filme de José Padilha, cujo primeiro trailer foi divulgado na quinta, é encarado como um dos potenciais candidatos ao Urso de Ouro de 2018. Se rolar, a passagem do cineasta carioca pelo evento alemão coincidirá com os dez anos da vitória de Tropa de Elite por lá. Na trama deste novo projeto, ambientada em 1976, Padilha revive um sequestro de avião no qual os raptores forçaram a aeronave a pousar em Uganda. A exigência: a libertação de palestinos detidos pelo governo de Israel. Rosamund Pike e Daniel Brühl integram o elenco. Filho do xamã e cineasta Alejandro Jodorowsky, o ator Brontis Jodorowsky, que trabalhou no mítico El Topo (1970), trabalha também no longa-metragem, que estreia em março.

Lula Carvalho assina a fotografia e o hermano Rodrigo Amarante compõe a trilha sonora.