Jornada para o Japão e outras bossas

Numa jornada pelo Japão feudal mais profundo, a Versátil, sob a curadoria sólida do pesquisador Fernando Brito, trouxe para o seio do mercado de DVD a extraordinária franquia Lobo Samurai, rodada por Hideo Gosha (1929-1992), em 1966 e 1977, com Isao Natsuyagi (1939-2013) no papel do ronin Kiba. Trata-se de um filme B dos mais sofisticados, com inspiração na cartilha de Akira Kurosawa e nos bangue-bangues italianos de Sergio Leone. É uma chance rara de se conhecer um heroísmo gauche à moda nipônica, com um rigor de enquadramentos e uma desenvoltura coreográfica de dar olé nos filmes de ação, em especial (os raros) de exemplares capa e espada feitos nos dias atuais. Lembrado mais pelo esplendor de Tirania (1969), Gosha usa aqui toda a sua intimidade com a mitologia dos espadachins para fazer uma reflexão sobre a vingança na criação de um justiceiro taciturno, mais tridimensional. E Natsuyagi é uma espécie de Toshiro Mifune menos brincante, em um balé de lâminas e de rancores afiados a sangue. No mesmo pacote, vem de quebra Juramento de Obediência, vencedor do Urso de Ouro de 1963, em empate com Il Diavolo, de Gian Luigi Polidoro.

À parte, a Versátil trouxe ainda uma edição preciosa de Kagemusha – A Sombra do Samurai pelo qual Akira Kurosawa (1910-1998) ganhou a Palma de Ouro em 1980 (em dobradinha com All That Jazz, de Bob Fosse). O disco vem cheinho de extras, com falas de George Lucas e de Coppola sobre o mestre japonês.

p.s.: Quem não teve a chance de ver Sicário – Terra de Ninguém durante o Festival do Rio 2015 deve ficar atento às prés do filme de Denis Villeneuve, que já estão abertas ao público em diferentes cinemas de todo o país. Aposta para o Oscar, o longa veio de Cannes cercado de elogios não apenas por sua abordagem visceral para o mal estar de uma mulher imersa no masculino (e machista) ambiente do combate às drogas no México, mas por cenas de perseguição de dar vertigem. O diretor canadense é, sem discussão, um dos mais habilidosos de sua geração.

p.s.2: Estou me deliciando com a leitura de O Grifo de Abdera, romance-regresso de Lourenço Mutarelli aos universo das Letras, com um quê de metalinguagem, muita autogeografia e um toque de quadrinhos, em páginas com seu traço à moda Munch. O grito aqui é de invenção, como lhe é peculiar.

p.s.3: Aqui no Rio, o Espaço Itaú (eterno Arteplex) matou a pau a concorrência com uma mostra recheada de François Truffaut (1932-1984). Neste sábado, às 21h, tem Jules e Jim – Uma Mulher para Dois (1962) e neste domingão, às 16h40m, vale (re)ver O Último Metrô (1980). Quarta que vem tem a delícia das delícias: Atirem no Pianista (1960), com Charles Aznavour de ator, às 19h.