Han Solo leva Cannes aos céus

Rodrigo Fonseca

Cannes comeu mosca na celebração dos 40 anos de Star Wars: sua edição de 2017, avessa a blockbusters, ignorou o aniversário da franquia. Mas, para compensar o furo, o festival destr ano, agendado de 8 a 19 de maio, vai promover a pré-estreia de Solo: Uma Historia Star Wars, com Alden Ehrenreich no papel do piloto antes vivido por Harrison Ford. O diretor Ron Howard, um queridinho do evento, estará presente na projeção, que coroa a relação histórica da Croisette com a série: em 2002 e em 2005 os episódios II e III foram exibidos lá.