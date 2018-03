Gramado divulga sua seleção de curtas

Aposta-se pesado na hipótese de que o 44º Festival de Gramado (26 de agosto a 3 de setembro) vá marcar a primeira projeção de Aquarius, de Kleber Mendonça Filho, no Brasil, de carona no boato de que a estrela do filme indicado à Palma de Ouro, Sonia Braga, vá receber o troféu Oscarito. Mas nada se confirmou ainda sobre isso, assim como não há nada certo sobre a (especulada) inclusão de longas como Elis, de Hugo Prata, e Era El Cielo, de Marco Dutra. Mas já temos a lista oficial de curtas em competição. Confira…

– A Página (SP), de Guilherme Andrade

– Aqueles Cinco Segundos (MG), de Felipe Saleme

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

– Black Out (PE), de Adalmir da Silva, Felipe Peres Calheiros, Francisco Mendes, Jocicleide Valdeci de Oliveira, Jocilene Valdeci de Oliveira, Martinho Mendes, Paulo Sano e Sérgio Santos

– Crônicas do Meu Silêncio (SP), de Beatriz Pessoa

– Deusa (SP), de Bruno Callegari

– Horas (RS), de Boca Migotto

– Ingrid (MG), de Maick Hannder

– Lúcida (SP), de Fabio Rodrigo

– Memória da Pedra (BA), de Luciana Lemos

– O Ex-Mágico (PE), de Mauricio Nunes e Olimpio Costa

– O Que Teria Acontecido ou Não Naquela Calma e Misteriosa Tarde de Domingo no Jardim Zoológico (RJ), de Gugu Seppi e Allan Souza Lima

– Rosinha (DF), de Gui Campos

– Sesmaria (RS), de Gabriela Richter Lamas

– Super Oldboy (SP), de Eliane Coster

Ainda não foi divulgado também que diretor vai ganhar o Troféu Eduardo Abelin, dado a realizadores donos de uma carreira de peso. Fica aqui uma dica: já que em 2017 vai ser comemorado o centenário da animação no Brasil, por que Gramado não antecipa a efeméride premiando o animador gaúcho Otto Guerra (de Wood & Stock – Sexo, Orégano e Rock’n’Roll)? Seria uma láurea mais do que merecida. Torcida aberta aqui. Assim como esta aberta a torcida para Sonia Braga brilhar na Serra Gaúcha com o filme crocante que surpreendeu Cannes.