Fipresci consagra Aki Kaurismäki e sua comédia política

Rodrigo Fonseca

Aos 60 anos, o finlandês Aki Kaurismäki acaba de entrar para uma lista seletíssima de diretores a conquistar o Grand Prix dado pela Federação Internacional de Imprensa Cinematográfica (Fipresci): seu filme mais recente, O Outro Lado da Esperança, foi eleito o melhor filme do ano pela nonagenária instituição. O resultado da enquete, que integrou 576 críticos do mundo todo, foi anunciada nesta quinta. O diploma que simboliza a láurea será entregue ao cineasta no dia 22 deste mês, no Festival de San Sebastián, na Espanha, onde a produção será projetada numa sessão de gala. O longa eleito foi laureado no Festival de Berlim, em fevereiro, com o troféu de melhor direção, e se impôs no gosto dos votantes da Fipresci por seu humor corrosivo – mas também por sua centelha de caridade e de altruísmo – ao falar sobre a situação dos refugiados.

“Ninguém hoje no cinema faz um humor com tanta elaboração plástica, tão próximo de feridas políticas globais, como Kaurismäki, cujo refinamento contagia a todos”, diz ao P de Pop a atual presidente da Fipresci, a jornalista turca Alin Tasciyan.

Conhecido no Brasil por filmes como O Homem Sem Passado (2002) e O Porto (2011), o cineasta de 59 anos é um dos diretores mais premiados do Velho Mundo na últimas três décadas, por uma estética hipercolorida, nas raias da caricatura. Em 2016, Kaurismäki ganhou em Cannes o troféu Carroça de Ouro, atribuído pela Quinzena dos Realizadores a cineastas com status de mestre. Sua fase atual é voltada para fluxos migratórios. Na trama de O Outro Lado da Esperança – esperado para o Festival do Rio (em outubro) – fala sobre um imigrante ilegal sírio que se alia a um jogador de cartas malandrão hoje em ascensão. Tudo se passa numa Finlândia onde as leis são cumpridas com severidade.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

“A Europa hoje vive olhando pro seu próprio umbigo sem entender as pessoas que chegam até a gente, necessitadas de ajuda, como seres humanos”, disse o cineasta na Berlinale. “O riso é uma forma de convidar o público à reflexão”.