FICA bem com ‘B.O.’, um aulão de humor

Rodrigo Fonseca

Garantia de boas risadas, vitaminadas pela aparição de talentos como Nelson Freitas e George Sauma, a comédia B.O., de Daniel Belmonte e Pedro Cadore, centrada na gangorra afetiva de quem faz cinema com tostões do próprio bolso no Brasil, vai ter gala nesta quarta, no Cine Odeon, a partir das 20h. A hilária participação de Ronaldo Mourão como um francês que empresta sua bourgeoisie a uma produção de baixo orçamento já sustenta o interesse no longa-metragem. Sua projeção integra o FICA.VC – Festival Colaborativo Audiovisual, que segue no Rio, em diferentes espaços até o dia 3 de dezembro.

Constam do pacote do FICA curtas-metragens obrigatórios como Quando Parei de Me Preocupar com Canalhas, Diamante, o Bailarina e Preciso Dessas Palavras Escritas.