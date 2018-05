Euforia(s) de Valeria

Rodrigo Fonseca

Aspirante a estrela de Hollywood nos anos 1980 e 90, ao aparecer com brilho em “Rain Man”, a atriz italiana Valeria Golino brilhou no inicio deste ano na Berlinale no elenco de ‘Figlia Mia” e vem agora a Cannes no “papel” de diretora. Anos depois de ter dirigido o melancólico “Mel”, Valeria regressa ao posto de cineasta com “Euforia”, um drama sobre acerto de contas entre dois irmãos. A produção entrou na Croisette na seção Un Certain Regard.

“Amin”, de Philippe Faucon, é “a” atração alternativa de Quinzena deste dia, ao narrar a paixão proibida de um imigrante senegalês por uma francesa, vivida pela sempre provocativa Emmanuelle Davos.