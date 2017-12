Estrela de ‘Meu Rei’ abre Festival de San Sebastián com thriller hospitalar

Em cartaz nas telas brasileiras a partir desta quinta numa babada, descabelada e premiada (melhor atriz em Cannes, em 2015) interpretação em Meu Rei, obrigatório drama sobre posse e renúncia na vida a dois, a francesa Emmanuelle Bercot assume nesta sexta a tarefa de dar a largada para o 64º Festival de San Sebastián (16 a 24 de setembro), na Espanha, com seu mais novo trabalho como realizadora: La Fille de Brest. Batizado internacionalmente de 500 Miligramas, este thriller hospitalar narra a cruzada de uma médica especialista em doenças pulmonares (vivida por Sidse Babett Knudsen) para comprovar o quanto um novo medicamento, aprovado pelo governo, pode ser o responsável por uma série de mortes na Europa. A produção se baseia em fatos reais. Bercot já dirigiu longas de prestígio antes, como Ela Vai (2013) e De Cabeça Erguida, que abriu a mostra cannoise no ano passado.

Marcado este ano por homenagens a Sigourney Waver e Ethan Hawke, San Sebastián vai projetar os ganhadores do Urso dourado de Berlim e da Palma de Ouro de Cannes – Fogo no Mar e I, Daniel Blake. Vai ainda acolher filmes inéditos de Denis Villeneuve (A Chegada), Oliver Stone (Snowden), Emir Kusturica (On The Milky Road), Bertrand Bonello (Nocturama), Paul Verhoeven (Elle), Ewan McGregor (estreando na direção com Pastoral Americana), João Pedro Rodrigues (O Ornitólogo), Jeff Nichols (o cult Midnight Special), Todd Solondz (Wiener-Dog) e das brasileiras Eliane Caffé (Era o Hotel Cambridge, confirmado nesta quarta para concorrer na Première Brasil do Festival do Rio, de 6 a 16 de outubro) e Marília Rocha (A Cidade Onde Envelheço). Para seu encerramento ficou reservada a projeção da cinebiografia do documentarista e oceanógrafo Jacques-Yves Cousteau: L’Odyssée, com Lambert Wilson.