Ensaio sobre a paixão, ‘Meu Rei’ estreia no Brasil vitaminado por belas atuações

RODRIGO FONSECA

Às vezes, um abraço é um abrigo e, noutras, uma armadilha… como comprova o incandescente Meu Rei (Mon Roi), da darling francesa Maïwenn LoBesco, que chega agora ao Brasil quase um ano e meio após sua consagração (cheia de polêmica) no Festival de Cannes de 2015. Descabelado, babado, gritado e brega como toda paixão com P maiúsculo, o longa-metragem é desigual como narrativa e mesmo como reflexão ética (pela caricatura que pinta dos homens), mas tem uma avassaladora habilidade de abrir os alçapões afetivos da plateia. Emmanuelle Bercot – que abre o Festival de San Sebastián nesta sexta, como diretora, à frente de La Fille de Brest – saiu da Croisette com o prêmio de melhor atriz por seu desempenho (empatada com Rooney Mara, em Carol) como um títere a mais do cupido, este moleque dengoso. Sua bilheteria na França beirou 615 mil pagantes.

Dona de um dos rostos mais belos da história do cinema francês a modelo, atriz, cineasta e objeto de desejo Maïwenn, diretora do premiado Políssia (2011), brinda o público aqui com uma ode ao romantismo mais desvairado, da qual não se sai ileso. Em junho, Meu Rei foi uma das sensações do Festival Varilux, onde foi uma aposta corajosa da curadoria de Christian Boudier, ao escancarar abismos da alma feminina, com uma beleza visual arrebatadora. Idolatrada pela indústria e mesmo pela ala mais xiita da crítica europeia, a realizadora de 40 anos realiza aqui um ensaio comovente sobre a vida a dois a partir da relação entre um empresário egoísta (Vincent Cassel, em uma atuação luminosa) e a mulher que abre mão de tudo em amor a ele. Esta é vivida por Emmanuelle com um desempenho devastador.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Fotografado por Claire Mathon (do cult Um Estranho no Lago), Meu Rei se alimenta da interpretação impecável de Cassel, ao detalhar o relacionamento de dez anos de um casal. E não há como ser negar a beleza plástica da produção, na fotografia de Jakob Ihre. Nos primeiros minutos de Mon Roi, a advogada Tony (Emmanuelle) sofre um acidente de esqui e machuca o joelho gravemente. Enquanto se recupera, ela relembra de seu passado afetivo, abrindo uma deixa para Maïwenn fundir passado e presente para contar o encontro da protagonista com seu amado, Georgio, defendido por Cassel com a maestria habitual. Georgio é uma espécie de cancêr em vida para Tony. Ao mesmo tempo em que chega todo sedutor, oferecendo a ela um prazer sexual nunca antes provado e dando-lhe um filho, Georgio destrói todo o equilíbrio emocional de sua mulher, entre mil traições, mentiras e ausências. É um filme sobre posse e sobre renúncias… sobretudo a renúncia do amor próprio.

O outro destaque do longa – notável em sua primeira hora – é o desempenho de Louis Garrel, o galã dos galãs jovens da França na atualidade. Para viver o irmão de Tony, Garrel abre mão de seu charme habitual, vivendo um tipo de pouco viço, conformado em ser um ombro amigo para sua maninha carente.

Cotação: Ótimo