Encontro de titãs em Cannes

Rodrigo Fonseca

Cannes ganhou reforços para suas atrações paralelas à disputa pela Palma de Ouro, a ser aberta no dia 8 de maio, com Todos lo saben, do iraniano Asghar Farhadi: este ano, quatro celebridades autorais das telas farão masterclasses no evento. Entram em cena dos diretores: o americano Ryan Coogler (dia 10, 16h) para falar sobre o fenômeno Pantera Negra e sobre o trabalho com Rocky “Sly” Balboa em Creed; o inglês Christopher Nolan (dia 12, 16h) para ter um plá com a plateia sobre os 50 anos de 2001 – Uma Odisseia no Espaço. Teremos, de quebra, dois astros falando de sua trajetória. No dia 16, às 16h45, John Travolta vai lá falar dos 40 anos de Grease. Já na véspera do encerramento do festival, no dia 18, às 16h, Gary Oldman vai à Croisette conversar sobre O Destino de uma Nação, pelo qual ganhou o Oscar.