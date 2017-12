Emmanuelle Bercot eletriza 1,8 mil cinéfilos no abre-alas de San Sebastián

RODRIGO FONSECA

Mesmo frente a um banquete de filés cinéfilos, como o novíssimo Oliver Stone (Snowden) ou a estreia de Ewan McGregor na direção (Pastoral Americana), o 64º Festival de San Sebastián preferiu fintar obviedades, inércias e deslumbramentos a fim de dar vez, voz e tela grande à força da direção feminina, escolhendo como seu título de abertura La Fille de Brest, de Emmanuelle Bercot. Fora da França, terra da cineasta, atriz e arrasa-quarteirão (em cartaz no Brasil hoje com Meu Rei), o longa-metragem se chama 150 Milligrams, em referência à dosagem de um medicamento responsável por uma série de mortes entre pacientes diabéticos no Velho Mundo. Sua periculosidade foi abafada pela farmacologia francesa, mas uma médica, a indefectível pneumologista Irène Frachon, fez do caso um objeto de denúncia, expressa em um livro que irritou uma penca de engravatados. O incômodo se faz presente na telona numa luta entre Bem e Mal disfarçada de tintas políticas e de realismo menos esquemático, embora tropece, vez por outra, na inabilidade de Emmanuelle para driblar certos clichês ou mesmo para dar conta de planos mais elaborados – em geral, abertos.

Tem cenas de tribunal que beiram o constrangimento, pela canastrice do elenco de apoio e pela de uma iluminação mais próxima da proposta de emular o Real em seu estado bruto. Mas, nem por isso, o filme deixa de incandescer a tela, uma vez que a montagem consegue resistir bem ao desafio de preencher de vida cerca de duas horas e 20 minutos de trama. O acerto maior é o trabalho da atriz dinamarquesa Sidse Babett Knudsen na pele de Irène.

Ainda nesta sexta, seu primeiro dia de longas, San Sebastián recebe uma prata da casa: a produção espanhola Manda Huevos, de Diego Galán, um ex-diretor do festival, que analisa como o cinema de seu país retratou a condição masculina ao longo dos anos. E ainda neste dia, será projetado o drama greco-polonês Park, de Sofia Exarchou, no qual as ruínas do Parque Olímpico grego é palco para um espetáculo de vaidade e de violência, como consequência da crise local.