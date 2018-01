‘Elis’ lidera indicações ao Grande Prêmio do Cinema Brasileiro

RODRIGO FONSECA

Grande Otelo na área: tá chegando o Grande Prêmio do Cinema Brasileiro, cujo troféu presta um tributo ao ator, um mito do chanchada, a versão bebê de Macunaíma. E, este ano, Elis, o sucesso de bilheteria de Hugo Prata, é o campeão de indicações na festa – a ser realizada no dia 5 setembro, no Teatro Municipal do Rio de Janeiro -, concorrendo em 11 frentes à láurea da Academia Brasileira de Cinema. O drama biográfico sobre Elis Regina, que transportou Andréia Horta ao panteão das grandes interpretações femininas do país nas telas, vem seguido de perto no rol dos concorrentes por Aquarius, de Kleber Mendonça Filho (brigando em 11 categorias) e Boi Neon, de Gabriel Mascaro (indicado a 10 troféus). Ao todo, 35 longas e 18 curtas-metragens concorrem em 24 categorias. Este ano a direção da cerimônia ficou a cargo de Bia Lessa. Os homenageados da vez serão o ator Antonio Pitanga e a atriz e cineasta Helena Ignez.



Tem voto popular também no GPCB: a votação será aberta no dia 01 de agosto, a partir de quando o público vai poder eleger seus preferidos através do site www.academiabrasileiradecinema.com.br nas categorias “Melhor Longa-metragem Ficção”, “Melhor Longa-metragem Documental” e “Melhor Longa-metragem Estrangeiro”.