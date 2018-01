‘Ela Volta na Quinta’… mas o trailer já chegou

https://youtu.be/MNNioEqKpw4

Enfim, depois de dois anos na fila de espera por tela, um dos títulos de maior ousadia da safra recente de filmes-centauro (metade ficção, metade doc) do novíssimo cinema brasileiro vai aportar em circuito: Ela Volta na Quinta, do mineiro André Novais Oliveira, que vem correndo o planeta, sempre cercado de discussões sobre representações possíveis (e raramente naturalistas) do cotidiano. Eleita melhor filme na Semana dos Realizadores (RJ), em 2014, e ganhadora do Prêmio Especial do Júri no Bafici, na Argentina, a produção entra em circuito em fevereiro, abordando o dia a dia de uma família de MG a partir de incidentes inusitados. O trailer acaba de entrar no ar. A trama escoa a partir do amor entre Maria José e Norberto, casal que vive há 35 anos juntos, na cidade de Contagem, região metropolitana de Belo Horizonte.

Desgastado por esse bandido sub-reptício que chamamos de Tempo, o relacionamento dos dois se encontra em crise. Uma crise que vai se embaralhar ainda mais ao misturar Fé, possíveis puladas de cerca e revisões de um passado conjugado na primeira pessoa do plural ao longo de décadas. Os pais, os parentes e os entes queridos de Oliveira são integrantes do elenco. E os atores Renato Novais e Élida Silpe ganharam o troféu Candango pelo desempenho como coadjuvantes no Festival de Brasília, duas edições atrás. Nascido em 1984 lá nas Gerais de Guimarães Rosa, com um diploma de História em seu currículo, o diretor terá seu último curta-metragem, Quintal, em exibição neste sábado (23) na 19ª Mostra de Tiradentes, que começa nesta sexta como uma homenagem ao mito autoral Andrea Tonacci e aos dez anos de seu Serras da Desordem.