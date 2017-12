Eisenstein eterno: ciclo de debates disseca a obra do mestre da montagem

RODRIGO FONSECA

Candidata-se, desde já, ao posto de mais significativo evento de cinema de 2016 no Rio de Janeiro, na seara teórica das mostras e colóquios sobre a arte de filmar, o seminário Eisenstein: Cultura e Capital, agendado para 19 e 20 de setembro na Casa Rui Barbosa, um canteiro de reflexão literária localizado em Botafogo. Organizado sob a curadoria de Flora Süssekind, Tânia Dias e Vanessa Teixeira de Oliveira, o evento busca uma reflexão sobre a permanência (e a imanência) das discussões políticas alinhadas à estética do diretor de O Encouraçado Potemkin (1925) e outros marcos da URSS na telona. Pesquisadores nacionais e estrangeiros comentam a filmografia do cineasta.

Segue aqui a programação, dado a dado:

Dia 19/09 :

Manhã :

9h30 min: Abertura do Seminário.

10hs: Montagem e Totalidade (Montage and Totality) – Conferência de Luka Arsenjuk (University of Maryland, EUA)

Mediação: Vanessa Teixeira de Oliveira (UNIRIO).

11hs – Relendo hoje O Capital, de Marx – Conferência de José Carlos de Assis (UFRJ).

Comentário: Dulce Pandolfi (FGV).

Tarde :

14hs: Palestra Cultura e capital – Maria Elisa Cevasco (USP).

Mediação: Flora Süssekind (FCRB/UNIRIO)

15:30: Mesa 1 – Produção, Distribuição, Crítica:

– Considerações sobre a historiografia do cinema e o papel da distribuição de filmes: formação e consolidação da hegemonia hollywoodiana – Pedro Butcher (UFF, ESPM).

– Montagem total, depois do golpe – Manoel Ricardo de Lima (UNIRIO).

– O artista improdutivo e a crítica do trabalho na arte contemporânea – Laura Erber (UNIRIO).

Mediação: Larissa Elias (UFRJ).

17:30: “Serguei Eisenstein como arquiteto fílmico” (Serguei Eisenstein as a screen architect) –

Conferência de Oleg Kovalov (St. Petersburg State Institute of Film and Television).

Mediação e tradução consecutiva: Diego Leite de Oliveira (UFRJ).

18:30h Exibição do filme Serguei Eisentein: Autobiography (1996), duração 1h30min.

Dia 20/09

Manhã :

10h: Eu Documento: Contingência, Resistência e o Presente Precário (I Document: Contingency, Resistance and the Precarious Present) – Conferência de Jeffrey Skoller (University of California -Berkely, EUA) –

Mediação: Tania Dias (FCRB)

11h: Mesa 2 – Política Cultural, Mercado e Resistência:

– Política cultural e desentendimento – Alexandre Barbalho (UECE).

– Entre o excesso e a exceção: notas sobre a relação entre teatro e mercado – Manoel Silvestre Friques (UNIRIO).

– Um cinema de pessoa física: indústria, artesanato e novas formas de produção audiviosual – Marcel Gonnet (UFF).

Mediação: Lia Calabre (FCRB)

Tarde :

14h: Palestra Brecht/Eisenstein – dialéticas heterodoxas – José Antonio Pasta (USP).

15h30: Mesa 3 – Encenar Brecht:

– Santa Joana: uma montagem – Marina Vianna (UNIRIO.

– Arturo Ui: Questões sobre a encenação de Brecht – Moacir Chaves (UNIRIO).

– Brecht e o trabalho da Companhia Ensaio Aberto – Luiz Fernando Lobo (diretor artístico da Companhia Ensaio Aberto e do Armazém da Utopia).

Mediação: Beatriz Resende (UFRJ).

18hs: Exibição do filme Serguei Eisenstein: Mexican Fantasy (1998), de Oleg Kovalov, duração de 1h40min.

Local: Sala de Cursos – Casa Rui Barbosa – Rua São Clemente, 134 – Botafogo – Rio de Janeiro.