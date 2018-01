E o Teddy vai para… o Chile, com ‘Una Mujer Fantástica’

RODRIGO FONSECA

Xodó da Berlinale por razões políticas e comportamentais, a pérola chilena Una Mujer Fantástica, de Sebastián Lélio (de Glória), conquistou seu primeiro prêmio de peso na 67ª edição do Festival de Berlim: o troféu Teddy, láurea em forma de urso criado há 31 anos para celebrar a afirmação LGBT. Já existe uma torcida organizada por aqui (e com toda razão) em torno da vitória de Daniela Vega, sua estrela, na disputa pelo prêmio de melhor atriz. E mais do que mérito, pelo trinômio empenho + talento + ferramental cênico farto, a premiação desta mulher trans seria uma forma de reconhecer um dos pleitos sociais, sexuais, comportamentais e políticos mais urgentes da atualidade: a inclusão dos transsexuais. O drama dirigido por Lélio relata o inferno que se abate sobre a vida da cantora trans Marina (Daniela) depois que seu namorado morre (subitamente, de aneurisma), despertando uma onda de agressão e de repulsa por parte da família do finado.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.