E a Palma de Ouro ficou com…

Lista de premiados

Palma de Ouro: The Square, de Ruben Östlund

Grande Prêmio do Júri: 120 Batimentos Por Minuto, de Robin Campillo

Prix du 70ième Festival: Nicole Kidman, pelo conjunto de sua carreira

Palma de curta-metragem: Une Nuit Douce, de Xiao Cheng Er Ye

Diretor: Sofia Coppola por O Estranho Que Nós Amamos

Atriz: Diane Kruger, por In The Fade

Ator: Joaquin Phoenix, por You Were Never Really Here.

Roteiro: empate entre Killing of a Sacred Deer e You Were Never Really Here

Prêmio do Júri: Loveless, de AndreyZvyagintsev

Caméra d’Or (prêmio para diretor estreante): Jeune Femme, de Léonor Serraille

L’Oleil d’Or (melhor documentário): Visages, Villages, de Agnès Varda e JR

Prêmio da Crítica Fipresci: 120 Batimentos Por Minuto

Queer Palm (prêmio LGBT): 120 Batimentos Por Minuto

Prêmio do Júri Ecumênico: Radiance, de Naomi Kawase

Palm Dog (prêmio das entidades protetoras de animais): The Meyerowitz Stories

Prêmio François Chalais (láurea humanista do Ministério da Cultua da França): 120 Batimentos Por Minuto