Domingo tem Eisenstein na TV aberta: gol da TV Brasil

Rodrigo Fonseca

Num ano em que a TV aberta brasileira viveu experiências esteticamente potentes como Dois Irmãos e Os Dias Eram Assim, a notícia de que a TV Brasil vai iniciar uma retrospectiva do cinema da URSS só faz aumentar a nossa fé na vida inteligente que vive ao largo do cabo. Sob o comando hoje de um grande jornalista (Mario Marques), a emissora pública (outrora… bem outrora TVE) resgata seu vínculo histórico com a cinefilia ao selecionar a série de clássicos e cults que integra o programa Outubro Soviético. A partir do dia 15, até o dia 25 de outubro, diariamente, sempre às 23h, o canal exibe joias de um império político que investiu massiçamente na linguagem cinematográfica como uma forma didática de disseminar a Revolução. A entrada dessa atração na grade evoca tempos em que a emissora formou gerações de espectadores exibindo mostras de Amacio Mazzaropi (1992) ou de cinema espanhol (no fim dos anos 2000).

O pacote de filmes da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas ficou assim:

Filme: “O Encouraçado Potemkin”

Diretor: Serguei Eisenstein

Ano: 1925

Data e horário: 15/10 (domingo), às 23h

Filme: “O Conto do Czar Saltan”

Diretor: Aleksandr Ptushko

Ano: 1967

Data e horário: 16/10 (segunda-feira), às 23h

Filme: “Vassa”

Diretor: Gleb Panfilov

Ano: 1983

Data e horário: 17/10 (terça-feira), às 23h

Filme: “A Mãe”

Diretor: Gleb Panfilov

Ano: 1989

Data e horário: 18/10 (quarta-feira), às 23h

Filme: “Boris Godunov”

Diretor: Sergei Bondarchuk

Ano: 1986

Data e horário: 19/10 (quinta-feira), às 23h

Filme: “Um Acidente de Caça”

Diretor: Emil Loteanu

Ano: 1978

Data e horário: 20/10 (sexta-feira), às 23h

Filme: “Arsenal”

Diretor: Aleksandr Dovzhenko

Ano: 1929

Data e horário: 21/10 (sábado), às 23h

Filme: “O Velho e o Novo”

Diretor: Serguei Eisenstein e Grigori Aleksandrov

Ano: 1929

Data e horário: 22/10 (domingo), às 23h

Filme: “As Aventuras Extraordinárias de Mr. West no País dos Bolcheviques”

Diretor: Lev Kulechov

Ano: 1924

Data e horário: 23/10 (segunda-feira), às 23h

Filme: “Cossacos do Kuban”

Diretor: Ivan Pyriev

Ano: 1949

Data e horário: 24/10 (terça-feira), às 23h

Filme: “Lênin em Outubro”

Diretor: Mikhail Romm e Dmitri Vasilyev

Ano: 1937

Data e horário: 25/10 (quarta-feira), às 23h