Dez obrigatórias adaptações de quadrinhos para os cinemas

Frente ao sucesso de Capitão América: Guerra Civil, neste ano já assolado por Deadpool e Batman vs. Superman: A Origem da Justiça, é importante uma revisão crítica da história das HQs na telona, para uma recontextualização de projetos com base em gibis que andam esquecidos, apesar de toda a sua riqueza estética. Confira a seguir uma lista de dez adaptações obrigatórias:

Blade, o Caçador de Vampiros (1998), de Stephen Norrington: A Marvel deve um “Muito obrigado!” a Wesley Snipes por ele ter levantado este projeto de transpor um herói classe B às telas num momento em que gibis se tornaram uma matéria-prima maldita no cinema, por conta do fracasso retumbante de Batman & Robin (1997). Sua bilheteria beirou US$ 130 milhões. O astro não apenas criou uma franquia marcada por sequências de luta insuperáveis até hoje como estabeleceu um novo conceito de heroísmo na telona, rompendo com a hegemogia wasp ao afirmar suas raízes africanas.

Dick Tracy (1990), de Warren Beatty: Presta a voltar às telas este ano, após um sumiço de 15 anos, dirigindo um drama sobre o cineasta e magnata da aviação Howard Hughes, o mais notório devorador de mulheres de Hollywood levou às tiras de Chester Gould às telas em 1990, numa luxuosa (e autoral) adaptação. A produção faturou US$ 162 milhões e ganhou três Oscars: direção de arte, canção e maquiagem.

Pelo Amor e Pela Morte (1994), de Michele Soavi: Com base na graphic novel Dellamorte Dellamore, do italiano Tiziano Sclavi, que foi a precursora da figura iconoclasta do detetive Dylan Dog, o diretor Michele Soavi, de cults como A catedral (1989), filmou uma espécie de ensaio sobre a morbidez, premiado mundialmente. O filme fez do ator inglês Ruppert Everett (de O Casamento do Meu Melhor Amigo) uma referência de talento internacional. Ele encarna Francesco Dellamorte, um coveiro que se vê obrigado a matar os mortos de seu cemitério uma segunda vez ao notar que eles se levantam das covas famintos.

O Combate, as Lágrimas do Guerreiro (1995), de Christophe Gans: Apoiado nas lutas acachapantes do mangá Crying Freeman, de Ryoichi Ikegami e Kazuo Koike, o diretor francês responsável pelo impecável O Pacto dos Lobos (2001) criou sequências de batalha até hoje impressionantes, com a ajuda do ator e lutador havaiano Mark Alan Dacascos. Desafiando leis da gravidade, Dacascos encara a máfia japonesa no Canadá, dando vida a um assassino de aluguel apaixonado que chora quando mata.

Modesty Blaise (1966), de Joseph Loosey: Xodó de Quentin Tarantino, a espiã criada por Peter O’Donnell e Jim Holdaway, em 1963, estrela a capa da graphic novel que está nas mãos de Vincent Veja (John Travolta) quando este é assassinado em Pulp Fiction (1994). Fetiche de gerações de leitores, a femme fatale ganhou as curvas de Mônica Vitti, musa italiana em seu primeiro trabalho falado em inglês. A canção Modesty, da dupla David e Jonathan, embalou este thriller sofisticado, indicado à Palma de Ouro em Cannes. Na trama, a agente secreta e seu parceiro Willie (Terence Stamp) têm de resguardar os diamantes de um xeique de uma quadrilha internacional liderada por Gabriel, um chefão encarnado pelo genial ator Dirk Bogarde.

O Justiceiro (1989), de Mark Goldblatt: Montador aclamado na seara da ação por cults como Ninja – A Máquina Assassina (1981) e O Exterminador do Futuro (1984), Mark Goldblatt arriscou-se na direção com Policiais em Apuros (1988), com Treat Williams. Como a experiência deu certo, ele foi cotado para adaptar o polêmico exército-de-um-homem-só da Marvel Comics tendo o carisma do sueco Dolph Lundgren a seu dispor. Com base no vigilante criado por Gerry Conway e John Romita Sr. Em 1974, como um coadjuvante do Homem-Aranha, Frank Castle surge aqui armado até os dentes, vestido de preto, como um ex-policial em busca de vingança contra os mafiosos que mataram sua família. Louis Gossett Jr. é o ex-parceiro do tira, empenhado em ajudá-lo em sua cruzada de vingança. Anedota: quando exibido no Rio de Janeiro, em 1991, o filme foi projetado no extinto Cine Rosário, no bairro de Ramos, no subúrbio carioca. Numa tarde, o cinema foi invadido por ladrões armados, que gritaram contra a plateia para avisar que era um assalto, mas nenhum espectador sequer se coçou, pois a tentativa de roubo ocorreu na sequência em que o Justiceiro baleava seus inimigos com uma ruidosa metralhadora giratória.

Rocketeer (1991), de Joe Johnston: Dave Stevens tomou os quadrinhos de assalto ao recriar a inocência da América dos idos de 1930 na história de um piloto que se tornava um jato humano. A HQ rendeu um filme juvenil de edição primorosa, com Jennifer Connelly de pin-up;

O Monstro do Pântano (1982), de Wes Craven: Mestre absoluto do terror, Wes Craven era mais versátil do que se diz e pôs todo o seu talento à prova nesta adaptação da HQ de Len Wein e Bernie Wrightson, com o ótimo ator Ray Wise (o Leland Palmer de Twin Peaks) como Dr. Alec Holland. Na trama, um acidente com substências químicas faz de Holand uma criatura ligada ao Verde, a força essencial da natureza. Em 1989, a produção ganhou uma sequência ainda mais pop, dirigida por Jim Wynorski, tendo Heather Locklear, de Barrados no Baile como mocinha.

Blueberry (2004), de Jan Kounen: Numa época em que o cinema europeu resolveu reagir ao boom de filmes de HQ hollywoodianos tirando do baú os maiores heróis das bandas desenhadas do Velho Mundo, o xerife celebrizado na pena de Jean “Moebius” Giraud dispôs de todo o talento do astro francês Vincent Cassel para sair do papel. Michael Madsen e Juliette Lewis entram no elenco desta coprodução anglo-franco-mexicana que torrou 36 milhões de euros em suas filmagens. Com um visual dark, diluído numa estética de videoclipe, este bangue-bangue acompanha a batalha de Blueberry contra exploradores de ouro que profanam terras indígenas.

Brenda Starr (1989), de Robert Ellis Miller: Esnobado à época de sua estreia, este exercício de metalinguagem comprovou o talento (hoje subestimado) de Brooke Shields, com base nas tirinhas de Dale Messik. Na trama, o criador da personagem, chamado na trama de Mike Randall (Tony Peck) mergulha no mundo da repórter Brenda (Brooke) acompanhando-a a uma viagem pela floresta amazônica, na qual ela busca o segredo de um combustível derivado de água potável. É camp até a alma, mas diverte, sobretudo quando o ex-007 Timothy Dalton está em cena.