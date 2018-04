Detalhes tão pequenos de um show do Rei

De Emoções a Jesus Cristo, o show de Roberto Carlos no Metropolitan, no Rio de Janeiro, renova o carisma do mais popular cantor do Brasil à força de muito desabafo pessoal, anedotas do passado, reflexões sobre sua relação entre sexo e sorvete (!!) e canções de amor. Faltou Cavalgada. Faltaram O Portão e Côncavo e o Convexo. Mas, tudo bem… a força de seu gogó se fez presente na apresentação da noite de quinta e ele ainda tem mais uma para fazer: neste sábado, dia 12. Serão revisitados hits como Mulher Pequena, Negro Gato, Esse Cara Sou Eu, Outra Vez e a comovente Lady Laura. Tem espaço também para um arranhar de violão nos acordes de Detalhes. De carona no lançamento do CD Primeira Fila, no qual repassa sua obra em novos arranjos, RC refaz a molha-tímpano Eu Te Amo, Eu Te Amo, Eu Te Amo como balada reggae.

Falando sobre Sua Majestade, tem RC também no Recine, o Festival Internacional de Cinema de Arquivo, que vai de 14 a 23 de dezembro resgatando a trilogia de filmes protagonizados pelo Rei e dirigidos por Roberto Farias. O evento se concentra nas telas da Cinemateca do Museu de Arte Moderna, no Estação NET Botafogo e no Cine Arte UFF. Dia 18, às 21h, rola Roberto Carlos e o Diamante Cor de Rosa (1969), dia 20 tem Roberto Carlos a 300KM por Hora (1970) e no dia 22 será projetada a obra-prima Roberto Carlos em Ritmo de Aventura (1967), com a lendária sequência da tomada aérea de helicóptero.

Se liga quem é fã: o tradicional especial de fim de ano do cantor na Rede Globo vai ao este ano no dia 23, logo após a novela das 21h, A Regra do Jogo.