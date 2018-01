Deadpool cobiça o Globo de Ouro, mas ‘La La Land’ é o favorito

RODRIGO FONSECA

Indiferente a mestres como Martin Scorsese e Clint Eastwood, que tiveram seus novos trabalhos (Silêncio e Sully) esnobados, o Globo de Ouro revelou nesta segunda o rol de concorrentes de sua edição 2017, a ser realizada no dia 8 de janeiro, no Beverly Hilton Hotel, tendo La La Land – Cantando Estações como seu favorito. Longa-metragem com maior número de indicações (sete), a produção dirigida por Damien Chazelle (de Whiplash) põe Emma Stone e Ryan Gosling às voltas com uma história de amor em forma de canção. Em segundo lugar, competindo em seis frentes, chega o drama de tons LGBT Moonlight, sobre diferentes momentos na vida de um homossexual negro. A surpresa das surpresas foi a indicação do blockbuster Deadpool ao prêmio de melhor filme, mostrando que as maiores premiações dos EUA estão de olho na estética e nas cifras do filão super-herói. E vale lembrar o êxito comercial deste derivado da franquia X-Men, que custou US$ 58 milhões e arrecadou US$ 782 milhões. Entre as atrações estrangeiras, salta aos olhos a presença de Isabelle Huppert concorrendo ao prêmio de melhor atriz, por Elle, também cotado na categoria de filme de língua não inglesa.

Filme (Drama)

Hell or High Water

Até o Último Homem

Manchester à Beira-Mar

Lion

Moonlight

Filme (Comédia/ Musical)

Florence: Quem é Essa Mulher?

20th Century Women

La La Land: Cantando Estações

Deadpool

Sing Street

Melhor filme estrangeiro

Toni Erdmann (Alemanha)

Neruda (Chile)

Elle (França)

Divines (França)

O Apartamento (Irã)

Ator (Drama)

Denzel Washington (Fences)

Casey Affleck (Manchester à Beira-Mar)

Joel Edgerton (Loving)

Andrew Garfield (Até o Último Homem)

Viggo Mortensen (Capitão Fantástico)

Atriz (Drama)

Amy Adams (A Chegada)

Jessica Chastain (Miss Sloane)

Isabelle Huppert (Elle)

Ruth Negga (Loving)

Natalie Portman (Jackie)

Atriz (Comédia/ Musical)

Annette Bening (20th Century Women)

Lily Colins (Rules Don’t Apply)

Hailee Stenfield (The Edge of Seventeen)

Emma Stone (La La Land: Cantando Estações)

Meryl Streep (Florence, Quem é Essa Mulher?)

Ator (Comédia/ Musical)

Ryan Gosling (La La Land: Cantando Estações)

Hugh Grant (Florence, Quem É Essa Mulher?)

Ryan Reynolds (Deadpool)

Colin Farrel (The Lobster)

Jonah Hill (War Dogs)

Diretor

Damien Chazelle (La La Land: Cantando Estações)

Tom Ford (Animais Noturnos)

Mel Gibson (Até o Último Homem)

Barry Jenkins (Moonlight)

Kenneth Lonergan (Manchester à Beira-Mar)

Atriz coadjuvante

Viola Davis (Fences)

Nicola Kidman (Lion)

Naomie Harris (Moonlight)

Michelle Williams (Manchester à Beira-Mar)

Otavia Spencer (Estrelas Além do Tempo)

Ator coadjuvante

Jeff Bridges (A Qualquer Custo)

Dev Patel (Lion)

Aaron Taylor-Johnson (Animais Noturnos)

Mahershala Ali (Moonlight)

Simon Helberg (Florence Foster Jenkins)

Roteiro

LaLa Land – Cantando Estações

Animais Noturnos

Moonlight

Manchester à Beira-Mar

A Qualquer Custo

Animação

Moana: Um Mar de Aventuras

Zootopia

Sing

Ma Vie de Courgette

Kubo e as Cordas Mágicas

Trilha sonora

Lion

Moonlight

Estrelas Além do Tempo

A Chegada

La La Land – Cantando Estações

Canção

City of Stars (em La La Land – Cantando Estações)

Can’t Stop the Feeling (em Trolls)

Gold (em Gold)

Faith (em Sing)

How Far I’ll Go (em Moana: Um Mar de Aventuras)