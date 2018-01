DC Comics abre seu baú de joias… e flechas

Rodrigo Fonseca

Faltam dez dias para a estreia no Brasil de Liga da Justiça, mas a DC Comics já ferve em altíssima temperatura em nossas bancas. O selo Eaglemoss Collections, que edita compilações em capa dura da editora, acaba de soltar um encadernado de Arqueiro Verde – Os Caçadores, numa republicação da minissérie homônima de Mike Grell, de 1987. Lançada aqui pela Abril, em 1989, a saga, batizada originalmente como The Longbow Hunters, marcou a volta do autor de Warlord para o centro do mercado editorial quadrinístico americano. A trama acompanha a caçada de Oliver Queen (em uma abordagem mais soturna) por um assassino, enquanto sua namorada, Dinah, é capturada por uma rede de traficantes.

Em paralelo ao regresso de Arqueiro Verde – Os Caçadores, uma revista contendo os bastidores e as histórias criativas da DC aporta nas bancas, como um especial do selo Mundo Estranho, editado por Sidney Gusman, um bamba do setor. O título: Tudo o Que Você Precisa Saber Para Entender a DC Comics.

E vale lembrar… para os fãs do artesão James Wan (de Invocação do Mal), que, no ano que vem, tem o filme Aquaman, com todos os toques autorais dele e com Jason Momoa no papel central.