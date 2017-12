‘Darkest Hour’ pode levar Gary Oldman ao Oscar

RODRIGO FONSECA

Mal acabou o Oscar 2017 – o mais lambão da História – mas já apareceu um potencial candidato à estatueta dourada da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood, de DNA britânico: Darkest Hour. Beira o assombro a caracterização do ator Gary Oldman no papel de Winston Churchill, numa trama sobre as estratégias políticas do Primeiro Ministro inglês para derrotar as tropas nazistas. Num clima de conflito armado, o filme é o último trabalho de John Hurt, que nos deixou em janeiro. A direção é de Joe Wright, que rodou sucessos como Orgulho e Preconceito (2005) e Desejo e Reparação (2007). Estima-se que ele estréie em Cannes, cujo 70º festival vai de 17 a 28 de maio. Aos 59 anos, Oldman concorreu ao Oscar uma só vez, por O Espião Que Sabia Demais (2011).

